Até 2027, IA deve ser integrada a cada software empresarial

A presença de inteligência artificial (IA) Generativa deve se intensificar dentro das corporações nos próximos anos. A projeção é do relatório Tech Trends 2025, da Deloitte, que prevê que até 2027 esse tipo de tecnologia deva ser incorporado a cada produto digital ou software das empresas, e isso mesmo nos cenários mais conservadores.

Se a previsão a médio prazo já aponta para um avanço significativo da implementação da IA generativa, as perspectivas a longo prazo vão além. O relatório cita a expectativa de que a IA se torne onipresente e fundamental como a eletricidade.

O CEO da E-Inov Soluções Tecnológicas Murilo Elias, que tem entre o hub de soluções de sua empresa o CRM CNPJ BIZ, que trabalha com inteligência artificial generativa, enxerga a adoção da IA pelas corporações como um caminho sem volta.

“A IA deixou de ser um diferencial para virar pré-requisito. Na CNPJ BIZ, vemos que retirar a IA hoje seria como operar sem internet. É um caminho sem volta. Não é mais uma questão de 'se', mas de 'quando'. Quem hesitar na adoção da IA perderá uma vantagem competitiva que jamais conseguirá recuperar. A empresa que ignorar isso hoje está, na prática, planejando a própria obsolescência”, reflete.

Área de TI em evidência



A ascensão da IA está mudando inclusive o papel da área de Tecnologia da Informação (TI) nas empresas. A tendência, conforme o relatório da Deloitte, é que a função de TI mude da construção e manutenção para a orquestração e inovação.

Dados obtidos pelo relatório corroboram essa conclusão. 60% dos líderes de tecnologia dos EUA estão agora se reportando diretamente aos executivos-chefes, um aumento de 10 pontos percentuais desde 2020. Para a pesquisa, isso é a prova da importância aumentada do líder de TI na estratégia de IA, e não apenas em sua facilitação.

Outro ponto levantado pelo relatório é a necessidade das empresas de acelerar a modernização de seus dados e cloud. Nesse sentido, a IA é apresentada como a solução que tem potencial para oferecer eficiência nesses custos.

“A IA é a ferramenta capaz de aumentar a eficiência operacional em diversos setores das empresas. Imagine ela avaliando o padrão de qualidade de seus produtos, dos atendimentos, do fluxo do estacionamento ou de movimento do estabelecimento, ajudando com logística ou avisando antecipadamente sobre problemas de engajamento de colaboradores. São inúmeras possibilidades de melhorar a eficiência operacional. A IA não só oferece eficiência, ela viabiliza o futuro do negócio”, afirma Elias.