Cuidados tornam a depilação mais segura e confortável

A depilação é parte da rotina de cuidados pessoais para muitas pessoas e pode ser realizada por diferentes métodos, incluindo lâminas descartáveis. A adoção de técnicas adequadas antes, durante e após o procedimento contribui para reduzir irritações e tornar a experiência mais confortável.

Segundo Rodrigo Iasi, Diretor de Marketing da BIC Brasil e Argentina, marca mundial em artigos de papelaria, isqueiros, lâminas depiladores e barbeadores, práticas simples fazem diferença no resultado. “A preparação da pele, a escolha do método adequado e a substituição regular das lâminas são fatores que impactam diretamente no conforto e na saúde da pele”, afirma.

Antes da depilação, a esfoliação suave alguns dias antes do procedimento pode ajudar na remoção de células mortas, reduzindo a possibilidade de pelos encravados. Durante o processo, o uso de água morna facilita a retirada dos pelos, tornando-os mais maleáveis. Outra recomendação é substituir o sabonete comum por versões em óleo ou gel, que podem contribuir para diminuir irritações, como a foliculite.

A forma de uso também influencia no resultado. No momento de depilar, seguir a direção de crescimento dos pelos é importante para evitar problemas comuns. Isso ajuda a evitar que eles fiquem encravados e reduz as chances de irritação na pele.

A BIC Soleil, marca de depiladores da BIC Brasil, disponibiliza produtos voltados para a depilação, que fazem parte da rotina de muitas consumidoras. O desenvolvimento de lâminas é pensado para mulheres, buscando acompanhar os contornos de cada corpo e proporcionando um depilar rente.

Rodrigo Iasi reforça ainda a importância da manutenção correta dos aparelhos. “A troca da lâmina deve ser feita assim que houver perda de eficiência no corte ou sinais de ferrugem. Isso evita a necessidade de múltiplas passagens na pele, que aumentam a chance de irritações”, explica. Após o procedimento, a hidratação com loções ou óleos sem álcool ajuda a restaurar a barreira cutânea e manter a pele macia.

Combinados, esses cuidados tornam a depilação uma etapa mais segura e saudável dentro da rotina de higiene e estética, ressaltando a importância de boas práticas para minimizar desconfortos e proteger a pele.