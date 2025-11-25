Mercado 60+ se torna nova aposta do setor imobiliário

Inspirado em modelos já consolidados na Europa e nos Estados Unidos, o senior living, segmento que oferece imóveis planejados para pessoas com mais de 60 anos, se consolida no mercado imobiliário como nova opção de moradia para a chamada geração prateada. Segundo a consultoria Coherent Market Insights, o senior living deve movimentar globalmente cerca de US$ 260 bilhões em 2025 e chegar a US$ 388 bilhões em 2032, com crescimento médio anual de 5,9%.

Com foco em saúde e bem-estar, o novo modelo é impulsionado pelo aumento da expectativa de vida e novos hábitos da população acima de 60 anos. No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) estima que já são mais de 32 milhões de pessoas com mais de 60 anos, equivalente a 16% da população. E esse número deve dobrar até 2050. A expectativa de vida no país, hoje, é de 76 anos, quase 20 a mais do que na década de 1970.



Os empreendimentos senior living combinam apartamentos compactos, serviços de hotelaria, áreas de bem-estar e uma programação social ativa, destinada a um público que quer viver de forma independente, mas conectado a uma comunidade. No Brasil, grandes incorporadoras e fundos de investimento já apostam nesse formato, enxergando o segmento com alto potencial de rentabilidade.

Com atuação no desenvolvimento de apartamentos compactos com foco no público investidor, a incorporadora Vitacon anunciou o lançamento do Vitacon Senior powered by Housi, primeiro empreendimento da companhia voltado ao público 60+, que será construído em Higienópolis.

O projeto terá consultoria do Einstein Hospital Israelita, com protocolos de saúde e bem-estar de padrão internacional em toda a infraestrutura. Entre os recursos previstos estão sala de telemedicina, ambulatório equipado, serviços de fisioterapia e cuidadores, além de monitoramento em tempo real das atividades dos moradores por meio de tecnologia IoT.

“O mercado de senior está em um momento claro de crescimento e aceleração, impulsionado tanto por fatores demográficos quanto por mudanças sociais, econômicas e culturais. Um dos grandes diferenciais são os pacotes dos serviços oferecidos. As áreas comuns são desenvolvidas para atender a geração prateada, buscando integração, sociabilização entre os espaços, atrelando qualidade de vida e bem-estar”, afirma a diretora de Incorporação da Vitacon, Luciana Vieira.

Companhia planeja projetos similares nos próximos anos

Com Valor Geral de Venda (VGV) estimado em R$ 400 milhões, o empreendimento em Higienópolis terá aproximadamente 400 unidades de 27 metros quadrados a 85 metros quadrados para pessoas acima de 60 anos. Será o primeiro de uma série de lançamentos similares previstos para regiões estratégicas da capital paulista, em bairros como Perdizes, Jardins e Vila Mariana. Apesar de os projetos da companhia estarem localizados em São Paulo, a Vitacon conta com investidores de todas as regiões do país, com destaque para Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro.

“A expansão do portfólio de senior living está no centro da nossa estratégia. O modelo deixou de ser um nicho restrito e passou a ocupar espaço relevante no mercado imobiliário. O movimento confirma que a demanda é nacional e que São Paulo funciona como vitrine para um modelo que deve crescer rapidamente nos próximos anos”, conclui Vieira.