A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG lamenta falecimento de seu Diretor Executivo, Christian Weiser
Com profundo pesar, a A-HEAT/Güntner anuncia o falecimento repentino e inesperado de Christian Weiser, Diretor Executivo da A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT).
Christian Weiser
"Perdemos uma pessoa verdadeiramente notável. Christian Weiser era um líder íntegro, empático e bem-humorado. Seu incansável compromisso ajudou a fazer do A-HEAT Group o que é hoje", disse Hubert Spegel, Membro do Conselho da A-HEAT. "Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com sua família, seus entes queridos e todos aqueles que trabalharam com ele. Honraremos seu legado e nos esforçaremos por continuar seu trabalho com a mesma paixão e convicção."
Durante sua carreira de décadas no grupo, Christian Weiser ocupou diversas funções de liderança antes de ser designado Diretor Executivo da A-HEAT.
Sob sua liderança, o A-HEAT/Güntner Group expandiu sua presença mundial, intensificou suas iniciativas de inovação e sustentabilidade e aprofundou sua cultura corporativa com foco nos funcionários.
Ele será lembrado por sua visão estratégica, integridade e humanidade, qualidades que inspiraram colegas e parceiros ao redor do mundo. O legado de Christian Weiser ira perdurar nos valores e na cultura corporativa que ajudou a moldar.
Sobre a A-HEAT
A-HEAT AG é um grupo tecnológico internacional de liderança, especializado em sistemas de refrigeração, ar condicionado e engenharia de processos. Seus investimentos em empresas industriais tecnologicamente avançadas refletem o foco internacional da empresa de capital aberto.
Sobre a Güntner
The Güntner Group, com sede em Fürstenfeldbruck, Alemanha, é uma subsidiária da A-HEAT e líder mundial em tecnologias de troca de calor. Ele oferece soluções sustentáveis ??e eficientes para sistemas de refrigeração e ar condicionado. Seus clientes incluem empresas internacionais dos setores de energia, alimentos, farmacêutico e TI, bem como várias instituições públicas.
