A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG lamenta falecimento de seu Diretor Executivo, Christian Weiser

Repórter
25/11/2025 11:56

Com profundo pesar, a A-HEAT/Güntner anuncia o falecimento repentino e inesperado de Christian Weiser, Diretor Executivo da A-HEAT Allied Heat Exchange Technology AG (A-HEAT).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251125018706/pt/

Christian Weiser

Christian Weiser

"Perdemos uma pessoa verdadeiramente notável. Christian Weiser era um líder íntegro, empático e bem-humorado. Seu incansável compromisso ajudou a fazer do A-HEAT Group o que é hoje", disse Hubert Spegel, Membro do Conselho da A-HEAT. "Nossos pensamentos e mais profundas condolências estão com sua família, seus entes queridos e todos aqueles que trabalharam com ele. Honraremos seu legado e nos esforçaremos por continuar seu trabalho com a mesma paixão e convicção."

Durante sua carreira de décadas no grupo, Christian Weiser ocupou diversas funções de liderança antes de ser designado Diretor Executivo da A-HEAT.

Sob sua liderança, o A-HEAT/Güntner Group expandiu sua presença mundial, intensificou suas iniciativas de inovação e sustentabilidade e aprofundou sua cultura corporativa com foco nos funcionários.

Ele será lembrado por sua visão estratégica, integridade e humanidade, qualidades que inspiraram colegas e parceiros ao redor do mundo. O legado de Christian Weiser ira perdurar nos valores e na cultura corporativa que ajudou a moldar.

Sobre a A-HEAT

A-HEAT AG é um grupo tecnológico internacional de liderança, especializado em sistemas de refrigeração, ar condicionado e engenharia de processos. Seus investimentos em empresas industriais tecnologicamente avançadas refletem o foco internacional da empresa de capital aberto.

Sobre a Güntner

The Güntner Group, com sede em Fürstenfeldbruck, Alemanha, é uma subsidiária da A-HEAT e líder mundial em tecnologias de troca de calor. Ele oferece soluções sustentáveis ??e eficientes para sistemas de refrigeração e ar condicionado. Seus clientes incluem empresas internacionais dos setores de energia, alimentos, farmacêutico e TI, bem como várias instituições públicas.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.


Contato:

Contatos para mídia:

Lady Acuña - América do Norte

Lady.Acuna@guntner.com

Lidia Ivanovic - Europa

Lidia.Ivanovic@guntner.com

Makenna Eldridge

makenna@reputationpartners.com


Fonte: BUSINESS WIRE

