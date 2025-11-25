São Paulo registra salto no preço do metro quadrado

O valor do metro quadrado em São Paulo registrou um salto expressivo nos últimos meses, segundo reportagem publicada pelo Economic News Brasil. Entre março e setembro de 2025, o preço chegou a US$ 2.578, uma alta de 13,2% no semestre.

Esse aumento posicionou a capital paulista como a sexta cidade mais cara da América Latina, de acordo com o estudo realizado pelo Centro de Pesquisa em Finanças (CIF) da Universidade Torcuato Di Tella.

No panorama regional, São Paulo superou a média latino-americana de valorização, que ficou em 6,2%, segundo o mesmo levantamento.

Para Rafael Machado, CEO da plataforma Meu Imóvel, esse movimento reflete tendências mais amplas e estratégicas no mercado imobiliário brasileiro: “São Paulo tem mostrado, nos últimos anos, seu potencial de aumento do valor do m² de venda dos imóveis e o estudo corrobora esta tendência, com o aumento registrado nos últimos meses muito maior que a média da América Latina. Isso acontece devido à demanda aquecida, principalmente dos produtos econômicos e de alto padrão. Essa tendência deverá se manter nos próximos anos, enquanto a demanda se mantiver acima da oferta, transformando a aquisição de imóveis em um excelente negócio, tanto para o cliente final quanto para os investidores”.

Segundo o estudo, o desempenho de São Paulo também chama atenção por contrastar com algumas capitais latino-americanas: enquanto algumas cidades sofreram retração ou valorização moderada, a metrópole brasileira registra uma trajetória de crescimento mais acentuada.

“Com o mercado se mantendo aquecido e com preços em ascensão, encontrar o imóvel que atende às necessidades de cada comprador se torna uma tarefa cada vez mais sofisticada. Não só para os produtos acima citados como também para os voltados a compradores de padrão médio-alto, que hoje estão com mais dificuldades de encontrar o imóvel ideal, principalmente na questão de custo. Assim, a importância dos portais de imóveis se torna cada vez maior, para facilitar o acesso às oportunidades do mercado. É aqui que o Meu Imóvel se destaca por ser um portal que otimiza esta busca, apresentando aos clientes as opções que mais se enquadram no perfil informado pelos mesmos, estabelecendo uma conexão rápida e extremamente assertiva entre o cliente e o seu futuro imóvel”, completa Machado.

Para plataformas como o Meu Imóvel, esses números demonstram importância em monitorar tendências além dos locais, como comparativas com mercados regionais e internacionais. Dessa forma, é possível orientar pessoas que buscam imóveis como investimento ou moradia com potencial de valorização.