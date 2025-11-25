Allianz Commercial irá inaugurar hub para América Latina em Miami em 2026

A Allianz Commercial anuncia o lançamento do seu hub para a América Latina em Miami, com inauguração prevista em fevereiro de 2026. O escritório apoiará o desenvolvimento de negócios em toda a América Latina, capitalizando a posição de Miami como centro líder e banco de talentos para o setor de (re)seguros da América Latina e Caribe. Ele centralizará recursos e conhecimento técnico para melhor interação com corretores, clientes e outros parceiros em toda a região, além de criar uma presença adicional nas Américas.

O novo escritório consolidará as operações existentes do negócio da Allianz Commercial em mercados-chave como Brasil, México, Argentina e Colômbia, expandindo simultaneamente o negócio de resseguro facultativo em Propriedade, Construção e Recursos Naturais, Linhas Financeiras (incluindo Cyber), Transportes e Serviços Multinacionais para outros mercados da América Latina, incluindo Chile, Peru, Equador e Panamá.

David Colmenares, Managing Director para a América Latina da Allianz Commercial, disse: "O hub de Miami representa um investimento estratégico em nossas operações na América Latina. Este escritório irá aumentar nossa capacidade regional, além de nos permitir oferecer melhores serviços e conhecimento técnico a nossos corretores e clientes na região."

Shanil Williams, Presidente Allianz Commercial para as Américas, acrescentou: "Miami é um dos maiores e mais consolidados centros internacionais de seguros e resseguros corporativos, e estamos muito entusiasmados em estabelecer uma nova presença lá. A abertura deste hub reflete nossa estratégia de impulsionar o crescimento diversificado na América Latina, aperfeiçoar a excelência técnica e integrar ainda mais a região das Américas. Miami complementará nossas operações locais, apoiando seu próprio crescimento e possibilitar o acesso a novos clientes em outros mercados."

A Allianz Commercial é o centro de especialização e a linha global do Grupo Allianz para seguros empresarias, atendendo desde de empresas de médio porte até grandes corporações e riscos especializados. Entre nossos clientes estão algumas das maiores marcas de consumo do mundo, instituições financeiras e empresas de diversos setores, como de indústrias globais de aviação e transporte marítimo, bem como empresas familiares e de médio porte, que são a espinha dorsal da economia. Também oferecemos seguros para riscos específicos, como parques eólicos marítimos, projetos de infraestrutura e produções cinematográficas. Combinamos a expertise de nossos colaboradores, a solidez financeira, e o reconhecimento da Allianz como a marca de seguros nº 1 do mundo, segundo a Interbrand, para ajudar nossos clientes a se prepararem para o futuro.: Eles confiam em nós por oferecermos soluções abrangentes de transferência de risco - tradicionais e alternativas -, consultoria de risco de excelência, serviços para multinacionais e um gerenciamento de sinistros ágil e eficiente. A Allianz Commercial reúne o negócio de seguros corporativos de grande porte da Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) e o negócio de seguros comerciais de entidades nacionais da Allianz Property & Casualty que atendem empresas de médio porte. Estamos presentes em mais de 200 países e territórios, seja através de nossas próprias equipes ou da rede e parceiros do Allianz Group. Em 2024, o negócio integrado da Allianz Commercial gerou cerca de € 18 bilhões em prêmios brutos globalmente. https://commercial.allianz.com/

