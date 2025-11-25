ACI Worldwide alerta para aumento de 25% em fraudes amigáveis ??entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber ??Monday

A "fraude amigável" deverá aumentar 25% entre o Dia de Ação de Graças e a Cyber ??Monday, segundo uma análise de bilhões de transações de empresas multinacionais de comércio eletrônico pela ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), uma empresa inovadora e pioneira em tecnologia de pagamentos internacionais.

A "fraude amigável" ou "fraude de devolução" ocorre quando clientes legítimos contestam transações após a compra. Confundidas frequentemente com fraudes reais, estas contestações representam um crescente desafio para o setor e custaram aos varejistas US$ 103 bilhões somente em 2024, conforme um recente relatório industrial.

O valor médio das transações de itens considerados "fraude amigável" durante a temporada de festas deste ano deverá chegar a US$ 291, US$ 52 a mais do que no mesmo período do ano passado, representando um aumento de 21% em relação ao ano anterior.

"Estas cifras são impressionantes e demonstram a ousadia d??os consumidores", disse Erika Dietrich, Vice-Presidente de Análise e Otimização de Inteligência de Pagamentos da ACI Worldwide. "Nos últimos anos, o abuso de reembolsos e a fraude amigável aumentaram drasticamente, impulsionados pelo comércio eletrônico simplificado e amplificados pelas mídias sociais. As plataformas disseminam os chamados 'truques de reembolso', fazendo com que o uso indevido pareça socialmente aceitável, enquanto os comerciantes arcam com o ônus operacional e financeiro. Reembolsos instantâneos, devoluções gratuitas e a complexidade omnicanal criam brechas que consumidores oportunistas exploram, custando milhões às empresas."

Muitos comerciantes ainda dependem de métodos tradicionais para combater fraudes amigáveis, mas estes costumam ser insuficientes no panorama digital dinâmico de hoje. O enfoque de Inteligência de Pagamentos da ACI se destaca por oferecer proteção completa da jornada do cliente, ao impedir fraudes amigáveis ??e abusos de estorno em tempo real. Esta solução avançada combina tecnologia de ponta com informações processáveis ??para proteger cada transação.

A força da plataforma se situa em cinco elementos-chave:

Aproveitar a IA e a aprendizagem automática para detecção e prevenção em tempo real

Utilizar identidades digitais e perfis para distinguir clientes confiáveis ??de ameaças potenciais

Permitir o compartilhamento seguro de dados entre redes de comerciantes para identificar agentes mal intencionados

Implementar políticas contra infratores reincidentes através da recusa de pagamentos ou cobranças

Criar sólidas evidências contra alegações falsas por meio da análise do histórico de transações e identidades digitais

"A Inteligência de Pagamentos da ACI com tecnologia de IA ajuda os comerciantes a evitar fraudes em tempo real, enquanto obtém uma taxa de aprovação líder do setor de 98% durante a temporada de festas", disse Cleber Martins, Chefe de Inteligência de Pagamentos da ACI Worldwide. "Otimizamos cada decisão em toda a jornada do cliente, desde a criação da conta e finalização da compra até reembolsos e devoluções. Ao equilibrar risco e receita em cada ponto de contato, permitimos que nossos clientes alcancem maior lucratividade sem sacrificar a experiência do cliente."

Black Friday e Cyber ??Monday em números:

27% de aumento no volume de transações em relação ao ano anterior

de aumento no volume de transações em relação ao ano anterior Valor médio das transações de US$ 131, queda de US$ 3 em relação ao ano anterior

98% de taxa de aprovação de decisões sobre fraude, superioràtaxa média de mercado de 95%

de taxa de aprovação de decisões sobre fraude, superioràtaxa média de mercado de 30% de aumento nas compras de dispositivos móveis

de aumento nas compras de dispositivos móveis Estornos: 0,04% em número de transações; US$ 148 em valor médio de transação, US$ 54 de redução,àmedida que os agentes mudam os métodos de "fraude amigável"

Sobre a ACI Worldwide

ACI Worldwide, uma empresa pioneira e inovadora em tecnologia de pagamentos internacionais, oferece soluções de software transformadoras que impulsionam a orquestração inteligente de pagamentos em tempo real, para que bancos, emissores de boletos e comerciantes possam impulsionar o crescimento, enquanto modernizam continuamente suas infraestruturas de pagamento, de modo simples e seguro. Com 50 anos de experiência confiável em pagamentos, combinamos nossa cobertura mundial com uma presença local para oferecer melhores experiências de pagamento e nos manteràfrente dos desafios e oportunidades em constante transformação no setor.

© Copyright ACI Worldwide, Inc. 2025

ACI, ACI Worldwide, ACI Payments, Inc., ACI Pay, Speedpay e todos os nomes de produtos/soluções da ACI são marcas comerciais ou marcas registradas da ACI Worldwide, Inc., ou de uma de suas subsidiárias, nos EUA, em outros países ou em ambos. As marcas comerciais de terceiros citadas são propriedade de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251124660661/pt/

Contatos para mídia

Katrin Boettger | Diretora de Comunicação e Assuntos Corporativos | katrin.boettger@aciworldwide.com