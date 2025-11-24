Instituto Sol é eleito entre as 100 Melhores ONGs do país em 2025

O Instituto Sol, organização voltada à preparação de jovens de baixa renda para processos seletivos de escolas técnicas e universidades, foi incluído na lista das 100 Melhores ONGs do Brasil em 2025. O reconhecimento destaca organizações que se sobressaíram em critérios como governança, transparência, comunicação, gestão e impacto social.

O prêmio, realizado pela Certificadora Social e Ambev Voa, com apoio de Mercado Pago, Doare e Prosas, é considerado uma das principais premiações do terceiro setor no país.?

Uma banca formada por pesquisadores, professores, jornalistas e lideranças sociais, com suporte metodológico da Fundação Getulio Vargas, analisa detalhadamente a estrutura, os processos e os pilares de atuação das organizações inscritas. Segundo os organizadores, o objetivo é identificar instituições que apresentam práticas consistentes de gestão e resultados verificáveis em suas áreas de atuação.

De acordo com Marcelo Estraviz, fundador da Certificadora Social, as organizações reconhecidas têm demonstrado capacidade de combinar eficiência administrativa com impacto social relevante:

“As instituições destacadas entre as Melhores ONGs do Brasil representam o que há de mais consistente, transparente e transformador no setor.”

Expansão do Programa Aurora

Nos últimos anos, o Instituto Sol tem ampliado sua presença na preparação para os vestibulinhos das ETECs por meio do Programa Aurora, voltado a estudantes do 9º ano da rede pública. O programa combina aulas presenciais, trilhas de estudo, uso de tecnologia educacional e pílulas de conteúdo via WhatsApp.

Em 2025, o projeto passou por ajustes para aumentar a escala de atendimento. Segundo dados da organização, mais de 1.100 estudantes já participaram da iniciativa, com taxa de aprovação de 70% nas escolas para as quais se candidataram.

Apoio ao acesso ao ensino médio e superior

Além da preparação para ETECs, o Instituto Sol desenvolve ações voltadas ao ensino médio e superior por meio do Programa de Apoio, que oferece suporte pedagógico, socioemocional e profissional para estudantes em escolas privadas de alto desempenho e em universidades públicas e privadas, como USP, Unicamp, Unesp, FGV e Insper.

O programa atende até 100 jovens simultaneamente. Uma pesquisa conduzida pela Plano CDE estimou que estudantes acompanhados pela organização apresentam rendimento mensal adicional de cerca de R$ 4.883,78 na vida adulta, o que corresponderia a aproximadamente R$ 2,6 milhões em aumento projetado da renda ao longo da vida.

Indicadores e gestão

A organização afirma que os resultados estão ligados a um modelo de gestão orientado por dados e por processos de monitoramento contínuo. Para Bruna Waitman, diretora executiva do Instituto Sol, o reconhecimento reforça a importância de iniciativas que ampliam o acesso à educação: “Quando jovens de baixa renda têm acesso a oportunidades educacionais de qualidade, há mudança real em suas trajetórias e nas de suas famílias. Nosso foco é avançar mantendo a consistência do acompanhamento.”

Com o reconhecimento nacional e a expansão de seus programas, o Instituto Sol se posiciona como uma das organizações com atuação crescente na área de acesso educacional e preparação acadêmica no estado de São Paulo.

Sobre o Instituto Sol

Fundado em 2017, o Instituto Sol é uma organização sem fins lucrativos que, com o apoio de parceiros, amplia o acesso de jovens de baixa renda ao ensino médio, técnico e superior de qualidade. A instituição busca criar oportunidades para que adolescentes desenvolvam seu potencial acadêmico e alcancem independência financeira, impactando positivamente suas comunidades. O trabalho inclui, ainda, assistência psicológica e médica, além de um forte foco na adaptação social.