Maxxflex apresenta solução para transporte de asfalto quente com mangueira

A fabricante brasileira Maxxflex Indústria de Borrachas desenvolveu uma linha específica de mangueiras para aplicações críticas no segmento de construção civil e pavimentação. O produto ACSASFQ – sucção e descarga de asfalto quente foi projetado para atender às demandas de obras que exigem resistência térmica e durabilidade em condições extremas.

A mangueira é indicada para operações de transporte de asfalto quente, onde temperaturas elevadas e abrasão constante representam desafios operacionais. A fabricação segue especificações técnicas que garantem desempenho em condições de sucção e descarga contínuas, comumente encontradas em usinas de asfalto e equipamentos de pavimentação rodoviária.

Segundo José Francisco dos Santos, diretor executivo da Maxxflex, “a escolha adequada de componentes para manuseio de materiais a altas temperaturas impacta diretamente a eficiência e segurança dos processos industriais. A seleção de mangueiras com propriedades térmicas compatíveis reduz riscos de falhas operacionais e interrupções em cronogramas de obras”.

A Maxxflex mantém laboratório próprio para desenvolvimento de compostos de borracha e testes de resistência. A empresa investe em tecnologia para produzir mangueiras leves, flexíveis e resistentes à abrasão, ozônio e variações térmicas. A linha de produtos para construção civil inclui soluções para aplicações específicas, com conformidade a normas técnicas aplicáveis ao setor.

De acordo com Daniel Rodrigues Inocencio, diretor comercial da Maxxflex, “a mangueira ACSASFQ integra o portfólio de soluções para o segmento de óleos e derivados, com características construtivas adaptadas ao contato com asfalto em temperaturas de trabalho”.

A fabricante mantém certificação ISO 9001:2008 e desenvolve projetos especiais para diversos setores industriais, incluindo alimentício, químico, petrolífero e construção civil. A empresa apoia iniciativas de sustentabilidade do setor de borracha brasileiro e mantém operações focadas em qualidade e conformidade regulatória.