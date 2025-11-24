Filme "Do Colo da Terra" está disponível na ICPlay grátis

Já está disponível, gratuitamente, na Itaú Cultural Play o documentário “Do Colo da Terra”, nova produção dirigida por Renata Meirelles e David Vêluz, os criadores de Território do Brincar. A obra mergulha no cotidiano das crianças dos povos indígenas Baniwa, Khisetje, Guarani Kaiowá e Guarani Ñandeva, revelando uma infância que se entrelaça ao território, à espiritualidade e ao brincar.

Também está disponível na plataforma um material pedagógico inédito para professores, ampliando o alcance do filme como recurso educativo para a valorização da Lei 11.645/2008, que determina o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena na educação básica.

O documentário provoca um deslocamento de perspectiva: em vez de reforçar a lógica do consumo que costuma marcar a data, o documentário propõe a reflexão sobre outros modos de ser e viver a infância. Nos povos retratados, o brincar é revelado nas formas de aprender, rezar, conviver e compreender a existência.

Com olhar sensível e atenção às expressões de crianças e anciãos, o documentário mostra que, para esses povos, a infância não é uma etapa preparatória para a vida adulta, mas o agora em que meninos e meninas são reconhecidos como sujeitos ativos da vida em comunidade. Essa concepção também inspira o material pedagógico, construído como um convite para que educadores apliquem a Lei 11.645/08 e construam experiências vivas em sala de aula.

O material sugere caminhos interdisciplinares: em Geografia, apresenta a relação entre território e cultura; em História, narrativas de resistência indígena; em Ciências, saberes sobre plantas, ciclos naturais e alimentação; em Matemática, padrões de roças, cestos e tramas; em Língua Portuguesa, a riqueza das narrativas orais e dos escritores indígenas contemporâneos, como Francy Baniwa, Daniel Munduruku e Eliane Potiguara; e em Educação Física, jogos e brincadeiras tradicionais, como a corrida de tora.

Para a diretora e educadora Renata Meirelles, o documentário mostra mais do que uma realidade pouco retratada. “As crianças indígenas vivem em profunda conexão com a natureza e participam ativamente da vida comunitária. Cuidar delas é também cuidar da terra que habitam. Assim como as sementes, elas precisam florescer em territórios livres e alegres. O documentário nasceu da escuta e da convivência com as comunidades; e o material pedagógico segue essa perspectiva ao fazer um convite às educadoras e educadores à reflexão e criação de práticas significativas em sala de aula”, afirma.

Paula Mendonça, especialista em educação, natureza e cultura das infâncias no Alana, reforça o caráter transformador da iniciativa. “O documentário é uma ferramenta poderosa para ampliar repertórios e transformar a prática pedagógica. Ao retratar a infância indígena a partir dela mesma, o documentário nos aproxima de histórias e culturas vivas e constituidoras da identidade brasileira que ainda permanecem invisibilizadas na escola e na sociedade. O material de apoio fortalece esse movimento, oferecendo caminhos concretos para que educadores possam aplicar a Lei 11.645/08 de forma criativa e significativa, contribuindo para a construção de uma sociedade antirracista e de um currículo mais justo e respeitoso com as diferenças.”

Com 75 minutos de duração, Do Colo da Terra é uma realização do Território do Brincar e da Ludus Vídeos e Cultura, em uma apresentação do Alana, com o apoio da Imaginable Futures. Trata-se de um gesto de resistência e inspiração: um chamado para que todas as infâncias, em sua pluralidade, sejam vistas, reconhecidas, respeitadas e celebradas.

O acesso ao documentário na Itaú Cultural Play é gratuito, disponível em Itaú Cultural Play, nas smart TVs da Samsung, LG, Android TV e Apple TV, nos aplicativos para dispositivos móveis (Android e iOS) e Chromecast. Você também pode encontrar conteúdo da IC Play nas plataformas Claro TV+, SKY+ e Watch Brasil.