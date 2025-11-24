Influency.me faz evento voltado para creator economy

A Influency.me, hub de soluções para marketing de influência, que integra tecnologia, agência full service e casting de criadores, realizou a edição 2025 do Influency.me Experience. O evento contou com uma programação dedicada a fortalecer práticas profissionais dentro da creator economy, aproximando líderes de marketing, marcas e criadores em um ambiente estruturado para troca, produção de conteúdo e reconhecimento.

Com uma programação voltada à profissionalização do setor, o Experience ofereceu debates sobre métricas, comportamento digital e tecnologias emergentes, além de espaços para ativações, produção de conteúdo e conexão entre marcas e creators. O encontro reforçou a importância de práticas estruturadas e relações mais estratégicas entre todos os agentes da cadeia de influência.

A programação contou com palestras de Rodrigo Azevedo e Tony Ventura, além de um painel mediado por Azevedo com Leo Bagarolo, Franklin Medrado e Victor Massaki. Entre os temas apresentados estavam “Do IBOPE ao Algoritmo: entendendo o fenômeno da influência”, “Top of Mind é o Top of Market: a equação que lideranças ignoram”, “Techshow: demonstrações ao vivo de novas tecnologias e inteligência artificial” e o debate “Os limites da criatividade”. As discussões abordaram desafios reais das marcas, trazendo perspectivas práticas para melhorar performance e tomada de decisão dentro da economia de influência.

As marcas apoiadoras participaram com diferentes formatos de ativação. Além de estandes que funcionaram como estúdios para gravação de conteúdos durante o evento, onde influenciadores produziram materiais alinhados às estratégias das empresas. Houve também ações especiais, brindes e ativações no coquetel. Entre as apoiadoras estiveram McCain, Grupo Petrópolis, Beauty Color, Dr. Oetker, AOC, Mondial, Aiwa, Mais Mu, Centauro e Logitech, reforçando a diversidade de segmentos que já utilizam o marketing de influência em suas estratégias.

O coquetel marcou a transição entre as palestras e a cerimônia de premiação, promovendo integração entre criadores e profissionais de mercado. A entrada performática de Vinitheninja, pilotando uma moto para abrir sua apresentação de dança, trouxe entretenimento e mostrou o potencial das ativações criativas dentro do universo da influência.

A noite terminou com a quinta edição do Prêmio Influency.me, que reconheceu criadores em 16 categorias, entre elas Arte e Cultura, Beleza, Games, Tecnologia, Lifestyle e Gastronomia.

A cerimônia foi apresentada por Leo Bagarolo, Nyvi Estefan, Bárbara Coura, Matheus Costa, Thalysson Borges, Tettrem, Franklin Medrado e Mari Menezes, com participações de Clara Garcia e Victor Massaki. Entre os vencedores estiveram Renato Cariani, Manual do Mundo, Tettrem, Bárbara Coura, Eduardo Feldberg, Mari Menezes e Irmãos Katoosh.

Para Rodrigo Azevedo, CEO da Influency.me, o evento reforça a necessidade de amadurecer processos e práticas dentro do mercado de influência. “Ainda existe uma distância entre o potencial da influência e a forma como o setor executa suas iniciativas, e nosso papel é ajudar a reduzir esse descompasso”, afirma. “O Experience foi pensado para evidenciar caminhos concretos para essa evolução, aproximando líderes de marketing e criadores em um ambiente que favorece entendimento mútuo e boas práticas”.