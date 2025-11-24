IERE 2025 revela avanços na pauta racial corporativa
Com 84 empresas avaliadas, estudo traz evolução inédita na presença de profissionais negros em posições estratégicas e amplia transparência sobre governança, diversidade e maturidade corporativa no Brasil.
O ambiente corporativo brasileiro registrou, em 2025, um marco na mensuração da equidade racial. O Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE), elaborado pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, alcançou recorde de 84 empresas participantes, quase o dobro das maiores edições anteriores (48 organizações em 2022 e 2023).
Os dados completos e informações metodológicas podem ser consultados no site oficial da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que disponibiliza relatórios e publicações sobre o tema.
Avanço na participação e representatividade setorial
Pela primeira vez, 40 das 84 empresas participantes não eram signatárias da Iniciativa, o que ampliou significativamente a amostra analisada e permitiu observar padrões mais diversificados de maturidade em diversidade racial.
Juntas, as organizações reportaram R$ 1,13 trilhão em faturamento anual — equivalente a aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro — e 9,5 milhões de colaboradores.
Os setores com maior representação foram:
- Indústria de Transformação (14)
- Comércio, Transporte, Armazenagem e Correio (9)
- Informação e Comunicação (8)
- Saúde Humana e Serviços Sociais (5)
- Agricultura, Pecuária e Produção de Alimentos (5)
Segundo a coordenação técnica do IERE, empresas de menor porte apresentaram desempenho, em média, inferior ao de companhias maiores, tendência atribuída a desafios estruturais e menor capacidade operacional para implementação de políticas de diversidade e governança.
Representatividade na alta liderança apresenta avanço inédito
Apesar da entrada de organizações em estágio inicial, que reduziu a média geral, o IERE 2025 registrou melhora expressiva nos indicadores de presença negra em posições estratégicas.
Os principais resultados foram:
– Mulheres negras na alta liderança: de 2% para 2,7%;
– Homens negros na alta liderança: de 3% para 5,5%.
De acordo com a equipe técnica, os Conselhos e cargos executivos de alta gestão permanecem como os espaços mais desafiadores, mas apresentam tendência consistente de evolução desde o início da série histórica.
Ranking geral das empresas avaliadas
A edição 2025 apresentou uma lista de organizações que, segundo a metodologia do Índice, alcançaram os maiores resultados no conjunto dos eixos avaliados (diagnóstico, governança, práticas internas e políticas de promoção da equidade).
O ranking completo está disponível no portal oficial da Iniciativa Empresarial.
Top 5 do IERE 2025:
- EY
- Lojas Renner S.A.
- Grupo Carrefour Brasil
- Bradesco
- Santander
Os dados foram apurados a partir de informações fornecidas diretamente pelas empresas participantes.
Empresas não privadas apresentam evolução consistente
No recorte das instituições não privadas, a edição 2025 registrou avanços relevantes.
Conforme o relatório oficial, o ranking ficou assim composto:
- Banco do Brasil
- Previ
- Petrobras
Para os responsáveis pela metodologia, o desempenho evidencia o engajamento crescente de organizações públicas e de economia mista na adoção de mecanismos estruturados de governança, recenseamento e promoção da equidade.
Destaques da edição e metodologia aplicada
O IERE utiliza informações fornecidas pelas empresas e validadas por critérios quantitativos e qualitativos definidos em parceria com a GO Associados. Entre os eixos avaliados estão:
- Recenseamento
- Conscientização
- Recrutamento
- Capacitação
- Ascensão
- Publicidade e engajamento
As descrições metodológicas, critérios e séries históricas estão acessíveis ao público no portal institucional da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial.
Para conhecer o pilar de Recenseamento Empresarial, Conscientização, Recrutamento, Capacitação, Ascensão e Publicidade e Engajamento, basta clicar aqui
Sobre o lançamento
O Índice de Equidade Racial nas Empresas 2025 foi oficialmente lançado durante o Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial, realizado nos dias 17 e 18 de novembro, na sede da FIESP, em São Paulo. O evento reuniu autoridades públicas, executivos e especialistas para discutir as tendências e desafios da agenda de diversidade, equidade e governança no mercado de trabalho brasileiro.
Sobre a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial
A Iniciativa reúne ao todo mais de 100 grandes empresas, mais de 3 milhões de trabalhadores e mais de R$ 1,3 trilhão em faturamento agregado. Há 10 anos, atua na elaboração de métricas, programas, formações, benchmarks e ações de advocacy que impulsionam transformações sistêmicas no mercado de trabalho.
Website: https://iniciativaempresarial.com.br