IERE 2025 revela avanços na pauta racial corporativa

Com 84 empresas avaliadas, estudo traz evolução inédita na presença de profissionais negros em posições estratégicas e amplia transparência sobre governança, diversidade e maturidade corporativa no Brasil.

24/11/2025 20:48

O ambiente corporativo brasileiro registrou, em 2025, um marco na mensuração da equidade racial. O Índice de Equidade Racial nas Empresas (IERE), elaborado pela Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, alcançou recorde de 84 empresas participantes, quase o dobro das maiores edições anteriores (48 organizações em 2022 e 2023).

Os dados completos e informações metodológicas podem ser consultados no site oficial da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial, que disponibiliza relatórios e publicações sobre o tema.

Avanço na participação e representatividade setorial

Pela primeira vez, 40 das 84 empresas participantes não eram signatárias da Iniciativa, o que ampliou significativamente a amostra analisada e permitiu observar padrões mais diversificados de maturidade em diversidade racial.

Juntas, as organizações reportaram R$ 1,13 trilhão em faturamento anual — equivalente a aproximadamente 10% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro — e 9,5 milhões de colaboradores.

Os setores com maior representação foram:

  • Indústria de Transformação (14)
  • Comércio, Transporte, Armazenagem e Correio (9)
  • Informação e Comunicação (8)
  • Saúde Humana e Serviços Sociais (5)
  • Agricultura, Pecuária e Produção de Alimentos (5)


Segundo a coordenação técnica do IERE, empresas de menor porte apresentaram desempenho, em média, inferior ao de companhias maiores, tendência atribuída a desafios estruturais e menor capacidade operacional para implementação de políticas de diversidade e governança.

Representatividade na alta liderança apresenta avanço inédito

Apesar da entrada de organizações em estágio inicial, que reduziu a média geral, o IERE 2025 registrou melhora expressiva nos indicadores de presença negra em posições estratégicas.

Os principais resultados foram:

– Mulheres negras na alta liderança: de 2% para 2,7%;
– Homens negros na alta liderança: de 3% para 5,5%.

De acordo com a equipe técnica, os Conselhos e cargos executivos de alta gestão permanecem como os espaços mais desafiadores, mas apresentam tendência consistente de evolução desde o início da série histórica.

Ranking geral das empresas avaliadas

A edição 2025 apresentou uma lista de organizações que, segundo a metodologia do Índice, alcançaram os maiores resultados no conjunto dos eixos avaliados (diagnóstico, governança, práticas internas e políticas de promoção da equidade).

Top 5 do IERE 2025:

  1. EY
  2. Lojas Renner S.A.
  3. Grupo Carrefour Brasil
  4. Bradesco
  5. Santander


Os dados foram apurados a partir de informações fornecidas diretamente pelas empresas participantes.

Empresas não privadas apresentam evolução consistente

No recorte das instituições não privadas, a edição 2025 registrou avanços relevantes.
Conforme o relatório oficial, o ranking ficou assim composto:

  1. Banco do Brasil
  2. Previ
  3. Petrobras


Para os responsáveis pela metodologia, o desempenho evidencia o engajamento crescente de organizações públicas e de economia mista na adoção de mecanismos estruturados de governança, recenseamento e promoção da equidade.

Destaques da edição e metodologia aplicada

O IERE utiliza informações fornecidas pelas empresas e validadas por critérios quantitativos e qualitativos definidos em parceria com a GO Associados. Entre os eixos avaliados estão:

  • Recenseamento
  • Conscientização
  • Recrutamento
  • Capacitação
  • Ascensão
  • Publicidade e engajamento

As descrições metodológicas, critérios e séries históricas estão acessíveis ao público no portal institucional da Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial.

Para conhecer o pilar de Recenseamento Empresarial, Conscientização, Recrutamento, Capacitação, Ascensão e Publicidade e Engajamento, basta clicar aqui

Sobre o lançamento

O Índice de Equidade Racial nas Empresas 2025 foi oficialmente lançado durante o Fórum Internacional de Equidade Racial Empresarial, realizado nos dias 17 e 18 de novembro, na sede da FIESP, em São Paulo. O evento reuniu autoridades públicas, executivos e especialistas para discutir as tendências e desafios da agenda de diversidade, equidade e governança no mercado de trabalho brasileiro.

Sobre a Iniciativa Empresarial pela Igualdade Racial

A Iniciativa reúne ao todo mais de 100 grandes empresas, mais de 3 milhões de trabalhadores e mais de R$ 1,3 trilhão em faturamento agregado. Há 10 anos, atua na elaboração de métricas, programas, formações, benchmarks e ações de advocacy que impulsionam transformações sistêmicas no mercado de trabalho.



Website: https://iniciativaempresarial.com.br

