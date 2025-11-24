Digitalização transforma a rotina jurídica no Brasil

O avanço da transformação digital no setor jurídico brasileiro vem modificando a forma como escritórios e departamentos jurídicos organizam suas atividades. O processo, impulsionado por normas recentes e pela adoção de tecnologias de gestão, tem reformulado fluxos internos e ampliado o uso de meios eletrônicos no trabalho jurídico.

De acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a adoção do Processo Judicial Eletrônico (PJe) pela Resolução nº 185/2013 consolidou a digitalização da Justiça. Segundo o Relatório Justiça em Números 2024, mais de 96% dos processos judiciais brasileiros tramitam atualmente em formato eletrônico.

Durante a pandemia, a continuidade das atividades processuais impulsionou o uso de videoconferências, assinaturas digitais e peticionamento remoto. Dados do Mapeamento AB2L 2023 indicam que o número de soluções tecnológicas voltadas à advocacia cresceu cerca de 300% entre 2020 e 2023, destacando o aumento da automação e de sistemas voltados ao acompanhamento de tarefas jurídicas.

Entre essas soluções, está a Diligencie, plataforma que conecta advogados e escritórios em ambiente digital estruturado, com verificação profissional baseada no Cadastro Nacional da Advocacia (CNA). O sistema atua como meio operacional para execução de diligências jurídicas, automatizando etapas, padronizando comunicações e assegurando conformidade com o Estatuto da Advocacia e com a Lei Geral de Proteção de Dados.

Segundo Adeildo Ribeiro, cofundador da plataforma, “a tecnologia permite que advogados de diferentes regiões ampliem sua atuação com segurança e padronização, respeitando os limites éticos e regulatórios da profissão”.

Estudos da FGV Direito SP mostram que a digitalização tem ampliado a capacidade de gestão e controle de atividades jurídicas em escritórios de diferentes portes.

De acordo com Alexandre Carvalho, cofundador da plataforma, “a organização das diligências em ambiente digital contribui para reduzir falhas de comunicação, evitar retrabalhos e oferecer mais controle às equipes jurídicas”.

Segundo análises publicadas pela FGV Direito SP, a consolidação do ecossistema jurídico digital envolve equilibrar inovação tecnológica, ética profissional e segurança jurídica — elementos que compõem a base de processos modernos na advocacia.