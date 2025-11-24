Empresas apostam em tecnologia para aumentar segurança no transporte

O crescimento do trabalho por aplicativo no Brasil, que já reúne mais de 1,7 milhão de trabalhadores, vem acompanhado de um aumento nos relatos de insegurança e exposição a riscos no dia a dia dos motoristas Para reduzir esses desafios, companhias vêm apostando em tecnologias embarcadas que monitoram em tempo real o comportamento de veículos e condutores. Esse conjunto de câmeras e sensores, conhecido como telemetria, registra distrações, sinais de fadiga, curvas bruscas e outros eventos de risco, permitindo ações preventivas durante as viagens.

A Autonomoz, empresa de mobilidade corporativa presente em 175 cidades, adotou essa estratégia ao instalar vídeo telemetria em carros de motoristas parceiros. A companhia conecta empresas que precisam transportar equipes a motoristas autônomos cadastrados. Dessa forma, substitui frotas próprias e terceirizadas por uma rede digital de viagens corporativas monitoradas em tempo real. E, em relação à telemetria, uma central acompanha as ocorrências e orienta os condutores durante as rotas, garantindo respostas rápidas em caso de risco.

“A telemetria é uma forma de usar tecnologia a favor da segurança. Ela garante proteção e reconhecimento ao motorista, que é o eixo central da operação. Nosso papel é dar suporte para que ele dirija com mais confiança”, explica Pablo Gonzalez, especialista em mobilidade da Autonomoz.

Tecnologia visa antecipar riscos e proteger pessoas

O sistema de telemetria usa equipamentos fornecidos pela Infleet, que funcionam como um copiloto digital. As câmeras identificam distrações, sonolência ou excesso de velocidade e enviam trechos curtos de vídeo para análise da equipe técnica da Autonomoz. Quando há necessidade, os técnicos orientam o motorista sobre como corrigir o comportamento de direção.

“Já para os motoristas parceiros, as câmeras embarcadas funcionam como uma aliada”, complementa Gonzalez. Ele explica que o equipamento registra o que acontece durante as viagens, recurso que ajuda a esclarecer situações de risco ou imprevistos na rota. E esse sistema pode ser utilizado em corridas realizadas por outros aplicativos.

Gonzalez ressalta que a privacidade do motorista é garantida, uma vez que a empresa visualiza somente os dados e as imagens captadas durante uma viagem com um passageiro Autonomoz embarcado no veículo.

Do outro lado da operação, as empresas que contratam o serviço ganham rastreabilidade. Cada deslocamento corporativo gera relatórios sobre rotas, horários e padrões de direção, informações que ajudam na gestão de riscos e na tomada de decisões.

Monitoramento em tempo real torna viagens mais seguras

"Em suma, o monitoramento em tempo real cria um ambiente de viagem mais seguro para quem dirige e mais confiável para quem contrata. Além de reduzir riscos, os dados ajudam a planejar rotas, controlar jornadas e reforçar a responsabilidade das empresas sobre o transporte de seus colaboradores", resume Gonzalez.

Cada alerta registrado alimenta ainda um banco de dados que serve para orientar motoristas e melhorar protocolos internos de segurança. “Essa prática ajuda a construir uma cultura de direção responsável e de cuidado mútuo”, finaliza Gonzalez.

Sobre a Autonomoz

A Autonomoz trabalha em prol de uma mobilidade corporativa inteligente, segura e sustentável. Com oito anos de atuação, a empresa possui motoristas parceiros em 175 cidades de norte a sul do Brasil, realizando mais de 2,5 milhões de quilômetros por mês com segurança.

A companhia digitalizou processos, implantou telemetria e vídeo telemetria embarcada em veículos de aplicativo e adota práticas de sustentabilidade que otimizam recursos e reduzem impactos ambientais. A segurança dos passageiros e motoristas faz parte da missão da empresa, que inclui em seus processos o estímulo à manutenção dos veículos, monitoramento de jornada e protocolos rigorosos de prevenção de acidentes.

Com sede em Curitiba, a Autonomoz conecta motoristas parceiros às empresas e investe em pessoas e tecnologia para transformar vidas por meio da mobilidade.