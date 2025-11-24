Comunidade de IA reúne profissionais e promove colaboração em projetos

A adoção de IA nas empresas brasileiras avança: um estudo da IBM indica que 95% das empresas relatam progresso em suas estratégias de IA e 48% já observam retorno positivo sobre os investimentos. Pesquisas complementares da Intel apontam que o Brasil lidera a confiança na adoção de IA e que 32% das empresas brasileiras pesquisadas se consideram extremamente preparadas para aproveitar a IA nos próximos dois anos, acima da média global de 27%. Uma pesquisa da Bain & Company registra que 67% das empresas brasileiras consideram a IA uma prioridade estratégica, 14% têm alcançado mais produtividade e crescimento financeiro.

Nesse contexto, surge a AI Alliance, comunidade de inteligência artificial com um propósito claro: criar um espaço de colaboração real entre profissionais e empresas que aplicam inteligência artificial de forma prática e estratégica. A proposta é compartilhar conhecimento, sistematizar boas práticas e debater governança de IA, privacidade e uso responsável de dados.

A iniciativa idealizada por Mozart Marin, engenheiro de Dados e IA e Chief Data & AI Officer da DeltaAITO, organiza uma comunidade de IA corporativa dedicada à colaboração, governança de IA, privacidade e formação em IA, em um contexto de adoção de IA no Brasil em crescimento.

Entrevista com Mozart Marin sobre a comunidade de inteligência artificial:

1) Qual é o objetivo da comunidade?



Marin: “O objetivo da comunidade AI Alliance é criar um espaço de troca de conhecimento com um olhar mais estratégico. A comunidade atua como uma rede corporativa, com governança, curadoria e foco em resultados concretos. O objetivo é transformar o entusiasmo em prática e a prática em valor real para as empresas.”

2) Quem participa da comunidade?



Marin: “Participam da comunidade AI Alliance empresários, investidores, executivos de grandes empresas, profissionais altamente qualificados em dados, engenharia, automação, inteligência artificial, liderança, desenvolvimento humano e inteligência emocional, conectando o lado técnico e o lado humano da transformação com IA. A comunidade AI Alliance é o ponto de encontro entre quem lidera, ensina, investe e transforma, promovendo um ciclo contínuo de colaboração, aprendizado e impacto real. Nos últimos anos, percebi que, em uma empresa com 500 pessoas, por exemplo, menos de 10% trabalha efetivamente com IA. A comunidade quer ser um espaço para esses profissionais que trabalham efetivamente com IA, porque, apesar do entusiasmo, eles enfrentam muitos desafios na implementação dos seus projetos.”

3) Como você observa o papel das mulheres na área de IA e tecnologia?



Marin: “Diversidade não é bandeira, é realidade. Sempre fez parte da minha vida, dentro e fora do trabalho. Sou pai de duas meninas e casado com uma mulher extraordinária, profissional competente do mercado de tecnologia, que é minha parceira em tudo. Ao longo da carreira, tive o privilégio de trabalhar com mulheres que me ensinaram muito sobre equilíbrio, sensibilidade e força. Mas o mercado de tecnologia, infelizmente, reflete desigualdades. Segundo a pesquisa ‘AI’s Missing Link: The Gender Gap in the Talent Pool’, as mulheres representam apenas 22% dos profissionais de IA e somente 14% ocupam cargos de liderança. Isso precisa mudar. Acredito que a busca pela equidade de gênero nas áreas de TI e IA é fundamental, porque quero que as minhas filhas possam estudar o que elas quiserem, não o que a sociedade impõe para elas.”

4) Quais barreiras ainda dificultam a adoção de IA nas empresas?



Marin: “As principais barreiras para adoção de IA são culturais e estratégicas: falta prioridade da liderança, disciplina organizacional e formação de competências, com desafios adicionais em privacidade, governança e uso responsável de dados. Inteligência artificial não é ferramenta, é processo. Requer prioridade da liderança, visão de longo prazo e clareza sobre o valor que se quer gerar. Sem isso, IA vira ‘pauta bonita’, como, infelizmente, acontece com ESG muitas vezes.”

5) Há procura por formação em IA?



Marin: “Sim, há demanda por letramento em IA para liderança e treinamentos práticos. De acordo com o Global Skills Report 2025 da Coursera, o Brasil registrou um crescimento de 282% nas matrículas em cursos de inteligência artificial generativa em 2024, em comparação com o ano anterior. Pensando em apoiar as pessoas que desejam aplicar IA em problemas reais, com resultados mensuráveis, a comunidade disponibiliza o LIA, Liderança em Inteligência Artificial.”

6) Quais temas sobre IA estão no radar da comunidade atualmente?



Marin: “Três grandes temas estão no centro das discussões atualmente: (1) governança de IA nas empresas e regulação, que evoluem rapidamente e exigem mais maturidade, ética e transparência; (2) privacidade em IA e uso responsável de dados, sobretudo em um momento em que os modelos generativos ampliam as possibilidades, mas também os riscos; e (3) formação de talentos com diversidade e propósito, porque IA sem pluralidade, inteligência emocional e desenvolvimento humano não gera transformação sustentável. O papel da comunidade AI Alliance é traduzir esses temas em ações práticas.”

7) Quais são os próximos passos da comunidade?



Marin: “Estão em estruturação encontros executivos, grupos de trabalho e fóruns temáticos para discutir tendências, casos de uso e governança de IA em ambientes corporativos. Também está prevista a realização do AI Alliance Summit, um evento anual para discutir tendências, cases e o futuro da IA corporativa.”

8) Como participar da comunidade AI Alliance?



Marin: Para participar gratuitamente da comunidade de inteligência artificial, basta acessar: https://chat.whatsapp.com/Dfa1uzTXJqQHFALuQwbnGX?mode=ems_copy_c