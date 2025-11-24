GoodStorage vai inaugurar o Park Lapa IV em São Paulo

A GoodStorage anunciou a inauguração da segunda fase do Park Lapa IV, condomínio logístico urbano localizado na Marginal Tietê, em São Paulo. O novo espaço soma 14,9 mil m² de área bruta locável, totalizando 34,2 mil m² distribuídos em 17 unidades. Antes mesmo da inauguração oficial, o empreendimento já registra 50% de ocupação, resultado que reflete a crescente demanda por galpões de proximidade (dentro do perímetro urbano) na capital paulista.

Projetado para atender às exigências da logística urbana moderna, o Park Lapa IV oferece operação 24 horas, pé-direito de até 11 metros, portaria blindada com controle de acesso e sistema de monitoramento CFTV. O condomínio também conta com áreas de apoio como auditório, salas de reunião, restaurante e vestiários, além de docas compartilhadas e vagas exclusivas para caminhões.

Segundo o CEO e fundador da GoodStorage, Thiago Cordeiro, o desempenho antecipado do empreendimento reforça a mudança estrutural no setor.

“Chegar a 50% de ocupação antes mesmo da inauguração oficial mostra a força da demanda por galpões urbanos em São Paulo. Isso confirma que estamos no caminho certo ao investir em empreendimentos estrategicamente localizados e preparados para as novas exigências logísticas da cidade”, afirma.

O condomínio foi concebido para otimizar operações de distribuição em um cenário de expansão do e-commerce e de aumento na busca por entregas rápidas. Com infraestrutura completa, o Park Lapa IV dispõe de sistema de combate a incêndio J4 com sprinkler, iluminação em LED, gerador para áreas comuns e soluções sustentáveis, como reservatórios para reuso de água e telhas com isolamento térmico.

Localizado no bairro da Água Branca, próximo às marginais Tietê e Pinheiros, o Park Lapa IV está inserido em uma região que concentra rotas de distribuição da cidade. A posição geográfica favorece o deslocamento de cargas e o acesso a diferentes zonas da capital, fator essencial em um cenário de crescimento do e-commerce e aumento da demanda por entregas de curta distância. A proximidade com eixos viários coloca o condomínio entre os principais ativos logísticos da GoodStorage na capital.

“O crescimento do e-commerce e a necessidade de encurtar os prazos de entrega tornam os galpões urbanos cada vez mais centrais na logística. O Park Lapa IV é um exemplo de como garantir aos nossos clientes operações mais rápidas e sustentáveis”, complementa Cordeiro.

A expansão do Park Lapa IV integra o plano de crescimento da empresa em São Paulo, voltado à ampliação da rede de armazenagem urbana. Os novos empreendimentos seguem parâmetros relacionados à eficiência operacional e ao uso responsável de energia e recursos hídricos.



Sobre a GoodStorage



Fundada em 2013 por Thiago Cordeiro, a GoodStorage atua no segmento de armazenagem urbana e mantém mais de 65 unidades entre self storages e galpões localizados na cidade de São Paulo, somando cerca de 500 mil m² em operação. A empresa conta com investimento da Evergreen Investment Advisors, gestora internacional com aproximadamente US$ 6 bilhões sob gestão, e direciona suas atividades à expansão da infraestrutura de armazenagem próxima aos centros urbanos.