Mundo Corporativo

Lou de Pre promove primeiro evento da marca no Brasil

Nova marca de perfumes chega ao Brasil com portfólio alinhado às orientações do mercado internacional de perfumaria de nicho.

24/11/2025 20:24

Lou de Pre promove primeiro evento da marca no Brasil crédito: DINO

A Lou de Pre é uma nova marca de perfumes que inicia suas atividades no Brasil com uma linha de fragrâncias de inspiração oriental. A coleção apresenta combinações olfativas marcantes, desenvolvidas para atender à crescente demanda por perfumes de alta fixação.

Produzida na Europa, a marca traz ao mercado nacional uma proposta alinhada às orientações do mercado internacional de perfumaria de nicho, com foco em criações de longa duração e elaboração perfumística com rigor técnico.

As fragrâncias são sem gênero, acompanhando o movimento de perfumes genderless, apontado pelo relatório Gender-neutral fragrance trends in Europe da Innova Market Insights, que destaca que 34% dos consumidores preferem fragrâncias neutras e que os lançamentos nesse segmento cresceram 57% nos últimos cinco anos.

Pertencente ao grupo La Rive, uma das principais fabricantes de fragrâncias da Europa, a Lou de Pre integra uma estrutura com mais de 20 anos de atuação e presença em mais de 60 países. Em 2025, a La Rive registrou mais de 38 milhões de produtos produzidos, resultado de sua expansão internacional.

A marca será distribuída no Brasil com exclusividade pela BR Brand Imports. Os produtos estarão disponíveis em lojas de departamento e perfumarias, a partir de janeiro de 2026, com os lançamentos Bright Tobacco, Sweet Sahara, Desert Princess e Great in Black.



Website: http://www.brbrand.com.br

