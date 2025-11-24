Lou de Pre promove primeiro evento da marca no Brasil

A Lou de Pre é uma nova marca de perfumes que inicia suas atividades no Brasil com uma linha de fragrâncias de inspiração oriental. A coleção apresenta combinações olfativas marcantes, desenvolvidas para atender à crescente demanda por perfumes de alta fixação.

Produzida na Europa, a marca traz ao mercado nacional uma proposta alinhada às orientações do mercado internacional de perfumaria de nicho, com foco em criações de longa duração e elaboração perfumística com rigor técnico.

As fragrâncias são sem gênero, acompanhando o movimento de perfumes genderless, apontado pelo relatório Gender-neutral fragrance trends in Europe da Innova Market Insights, que destaca que 34% dos consumidores preferem fragrâncias neutras e que os lançamentos nesse segmento cresceram 57% nos últimos cinco anos.

Pertencente ao grupo La Rive, uma das principais fabricantes de fragrâncias da Europa, a Lou de Pre integra uma estrutura com mais de 20 anos de atuação e presença em mais de 60 países. Em 2025, a La Rive registrou mais de 38 milhões de produtos produzidos, resultado de sua expansão internacional.

A marca será distribuída no Brasil com exclusividade pela BR Brand Imports. Os produtos estarão disponíveis em lojas de departamento e perfumarias, a partir de janeiro de 2026, com os lançamentos Bright Tobacco, Sweet Sahara, Desert Princess e Great in Black.