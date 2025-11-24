Serviço de chef em domicílio conquista quem busca exclusividade

Conforme a ACIM (Associação Comercial e Industrial de Maringá), a tendência do mercado por experiências gastronômicas exclusivas e o serviço de chef em domicílio têm ganhado espaço entre quem valoriza o conforto de receber em casa e a customização do cardápio, buscando celebrações mais íntimas que entregam memória e exclusividade.

Para Silvania Chagas, fundadora da empresa De Joelhos, “Cozinhar para alguém é criar memória, afeto e conexão.”

Silvania observa que “cada detalhe é pensado com cuidado: desde os ingredientes até a forma como os pratos são servidos. Não é só sobre o que vai à mesa, mas sobre o que fica na lembrança. É isso que torna a nossa proposta de gastronomia personalizada tão especial.”

Ela acrescenta que “a gente entende o que o cliente quer transmitir e transforma isso em sabor. Já fizemos eventos em varandas, cozinhas pequenas e até quintais — o importante é que tudo reflita a essência de quem está celebrando.”

Na avaliação de Silvania, “as pessoas não querem só comer — elas querem sentir, celebrar e se conectar. E é isso que entregamos na De Joelhos.”

Silvania explica ainda que “nosso trabalho começa muito antes da panela ir ao fogo. Escutamos histórias, entendemos o estilo de vida e até lembranças afetivas dos clientes. Muitas vezes, um prato é escolhido porque remete à infância ou a um momento especial, e isso torna a experiência única.”

Ela conclui dizendo que “também cuidamos da ambientação, porque cozinhar é parte de um ritual. Já montamos mesas em quintais simples que se transformaram em cenários inesquecíveis. Para mim, não importa o tamanho do espaço, mas sim a emoção que conseguimos despertar em quem está celebrando.”

Mais informações: dejoelhos.com.br