Grupo Bom Jesus implementa novas práticas de governança
Iniciativa marca nova era de gestão em uma das principais produtoras agrícolas do Brasil, que comemora 50 anos em 2026
Nas décadas de 1970 e 1980, famílias que se deslocaram para o interior do Brasil transformaram o potencial agrícola do país em um motor econômico que hoje representa cerca de 30% do PIB nacional. Com muito trabalho, construíram negócios que se tornaram relevantes para o país e alimentam o mundo. Nesse contexto, as companhias agrícolas vêm passando por um processo de modernização em seus modelos de governança, tanto para assegurar boas práticas corporativas como para garantir a perpetuidade de suas atividades.
O avanço do agronegócio trouxe consigo a necessidade de modelos de gestão capazes de lidar com operações de grande escala cada vez mais complexas. Nesse cenário, fortalecer a governança corporativa deixou de ser uma tendência para se tornar necessidade.
Prestes a completar 50 anos em 2026, o Grupo Bom Jesus, um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, dá agora um passo decisivo nesse caminho. Os irmãos Nelson Vigolo e Geraldo Vigolo, controladores do grupo, assinaram nesta semana um acordo de acionistas, que formaliza um conjunto de práticas avançadas de governança corporativa e estabelece novos pilares de gestão, controle e transparência, além de regras claras de sucessão, para garantir a perenidade do negócio.
“Chegar a meio século de existência é um marco raro e motivo de orgulho para todos. Ao longo dessa trajetória, evoluímos, modernizamos nossos processos e fortalecemos nossa gestão, sem renunciar aos valores que nos formaram. A adoção de uma estrutura de governança sólida confirma esse caminho e prepara a Bom Jesus para os próximos 50 anos”, afirma Nelson Vígolo.
Entre as novidades, destaca-se a criação de um Conselho de Administração consultivo, estrutura que passa a apoiar e qualificar as principais decisões estratégicas da companhia. O Conselho contará com conselheiros independentes, ampliando o grau de diversidade técnica e de supervisão — mecanismo reconhecido internacionalmente por reduzir riscos, fortalecer o processo decisório e aumentar a perenidade das organizações.
Garantindo e preservando o sucesso conquistado ao longo das cinco décadas, Nelson e Geraldo permanecem à frente da administração do grupo.
A medida fortalece a gestão, reduz riscos e consolida o Grupo entre as empresas mais estruturadas do agronegócio brasileiro.
Em linha com o aprimoramento da governança corporativa, os comitês de Governança Corporativa, ESG e de Crise, Riscos e Compliance possuem atribuições de supervisão e participação direta no monitoramento dos principais riscos e controles corporativos. A medida integra o Grupo Bom Jesus ao movimento das grandes empresas que vêm implementando estruturas formais de controle, integridade e gestão de riscos.
Com esse avanço, o Grupo Bom Jesus eleva o padrão de governança adotado no agronegócio nacional, e sinaliza seu compromisso com uma gestão moderna, responsável e preparada para as próximas décadas.
História
Fundado em 1976 por Luiz Vigolo, que deixou o Paraná com a família em busca de novas oportunidades no Mato Grosso, o Grupo Bom Jesus nasceu de uma operação familiar e cresceu apoiado no trabalho direto dos filhos, que atuaram em todas as etapas — do plantio e colheita à gestão administrativa.
Com sede em Rondonópolis (MT), o grupo passou à gestão dos irmãos Nelson Vigolo e Geraldo Vigolo em 1996, consolidando-se entre os maiores produtores agrícolas do país. Atualmente, o Grupo atua na produção de soja, algodão, milho, sementes e pecuária, além de operar na comercialização e transporte de grãos.
A empresa está presente nos Estados de Mato Grosso, Bahia e Piauí, com cerca de 385 mil hectares cultivados e produção anual aproximada de 1,5 milhão de toneladas de grãos, gerando mais de 5 mil empregos diretos.
Comprometido com transparência e sustentabilidade, o Grupo Bom Jesus publica anualmente seu Relatório de Sustentabilidade, monitorando indicadores socioambientais e alinhando-se às boas práticas internacionais.
O grupo possui certificações nacionais e internacionais que reconhecem sua atuação responsável, entre as quais, a RTRS – Round Table on Responsible Soy; a BR – Algodão Brasileiro Responsável; a BCI – Better Cotton Initiative; a Certificação da Associação Brasileira de Beneficiamento de Algodão (ABR), dentre outras.
