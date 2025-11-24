Alto custo dos brindes sustentáveis limita acesso das empresas

O Panorama da Sustentabilidade Corporativa da Amcham Brasil mostra que o número de empresas engajadas em práticas sustentáveis já representa a maioria no país, alcançando 52%. O levantamento também indica que o percentual de companhias com iniciativas implementadas subiu de 71% para 76%, embora tenha caído de 26% para 24% o grupo considerado inovador na adoção de práticas de ESG — sigla em inglês para Environmental, Social and Governance (ambiental, social e governança).

Para Alexandre Nascimento, diretor executivo da Brindear Brindes, “Quando se trata de brindes personalizados corporativos, surge um paradoxo: apesar da importância reconhecida, os produtos sustentáveis ainda custam muito mais caro do que os tradicionais.”

Nascimento observa que “há empresas que até desejam distribuir brindes personalizados sustentáveis, mas acabam desistindo diante do preço elevado. Na prática, quem consegue investir são companhias maiores, que já têm obrigação de adotar produtos alinhados ao ESG. Muitas vezes, um brinde não é totalmente sustentável, mas se tenta encontrar uma forma de enquadrá-lo como tal, porque os itens com processos reconhecidos e certificações ainda têm custo muito alto”.

Ele acrescenta que “não basta apenas ampliar a escala de produção ou incentivar fornecedores locais para reduzir preços. O que percebo é que a própria ‘moda ESG’ tem contribuído para encarecer os brindes sustentáveis. Alguns fabricantes se aproveitam da tendência e acabam inflando os valores, sabendo que empresas maiores precisam cumprir políticas ambientais e sociais. Isso faz com que os itens sustentáveis fiquem restritos a quem tem orçamento elevado, enquanto empresas menores desistem de adotá-los”.

Na avaliação de Nascimento, “o desafio está em transformar os brindes sustentáveis em soluções viáveis e estratégicas. Mais do que simples lembranças, eles devem ser instrumentos de fortalecimento de marca, fidelização de clientes e valorização de colaboradores — sem que o preço seja uma barreira”.

