Energia solar pode transformar imóveis em ativos financeiros

Em um cenário em que a conta de energia elétrica pode pesar mais que o aluguel, um número crescente de brasileiros tem transformado suas casas e empresas em verdadeiros ativos sustentáveis, capazes de gerar economia, valor de mercado e até renda. A tecnologia por trás dessa transformação é a energia solar fotovoltaica.

Essa virada da energia solar no Brasil reflete-se em benefícios práticos, como o retorno do investimento em sistemas solares residenciais, que gira entre dois e três anos, em cenários de tarifas elevadas.

Em 25 anos, tempo mínimo de vida útil dos equipamentos, a economia acumulada pode ultrapassar R$ 150 mil para sistemas pequenos, e acima de R$ 350 mil para sistemas maiores, o que se mostra muito acima do rendimento das melhores aplicações financeiras disponíveis no mercado. “Hoje, não faz mais sentido enxergar a casa apenas como um centro de consumo. Ela pode — e deve — ser uma fonte de retorno econômico e ambiental. O imóvel se torna parte da estratégia financeira do cliente”, afirma Flávio Abreu, CEO da i9 Solar.

O impacto da energia solar vai além das finanças. Em meio à crescente preocupação com o uso dos recursos naturais, a utilização dessa energia limpa também representa um avanço na preservação ambiental. “Quando instalamos painéis solares em telhados, galpões ou terrenos sem uso agrícola, estamos ocupando o espaço de forma inteligente, sem agredir o meio ambiente”, explica Flávio.

No lado da evolução tecnológica, uma grande tendência é o crescimento do uso de sistemas de armazenamento (baterias) integradas aos sistemas fotovoltaicos. As baterias oferecem vantagens, como a possibilidade de serem utilizadas como backup no caso de falta de energia na rede da fornecedora local. Elas também controlam a injeção de energia na rede da concessionária.

A sobra da geração fotovoltaica passa a ser direcionada para o carregamento da bateria e utilizada nos momentos em que não há geração (sem sol). Desta forma, o uso das baterias otimiza o aproveitamento financeiro sobre a energia gerada, uma vez que sobre a energia armazenada nas baterias não incide a cobrança de impostos e taxação que afeta o crédito de energia injetada na rede. “As baterias são um caminho sem volta. Vivemos hoje com as baterias um momento semelhante ao que foi 2016 para o fotovoltaico”, completa o CEO da i9 Solar.

Em tempos de incerteza econômica e desafios ambientais, imóveis com sistemas solares representam mais que uma alternativa energética, elas são parte de uma mudança de mentalidade que une economia, inovação e consciência, e que começa pelo próprio telhado. “Energia limpa não é mais uma tendência, é uma necessidade. Quem se antecipa a essa realidade economiza, se protege da inflação energética e ainda contribui para um futuro mais sustentável”, reforça Flávio Abreu.