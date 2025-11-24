YORK reforça presença no Brasil com foco em expansão do mercado de AVACR

Presente em mais de 150 países, a Johnson Controls conduz uma campanha de consolidação de sua marca YORK no mercado brasileiro de AVACR (Aquecimento, Ventilação, Ar-condicionado e Refrigeração). A meta é reforçar a YORK como referência em climatização para empreendimentos de grande porte, destacando sua integração com as soluções digitais e de automação predial e toda estrutura de serviços da Johnson Controls.

Com o aumento exponencial da demanda por soluções de AVACR em segmentos como data centers, complexos corporativos, shopping centers, hospitais e indústrias, a YORK vem ampliando sua oferta de chillers de última geração, como a linha YMAE, que, além de ser modular e escalável, traz eficiência energética devido a seu consumo reduzido de água e uso de refrigerantes com baixo GWP (potencial de aquecimento global).

Além da abundância de fontes renováveis, favorece a expansão do setor AVACR no país a resolução do Ministério de Minas e Energia que estabelece o Índice Mínimo de Eficiência Energética para novos projetos de construção civil, a ser implementado nos próximos anos.

"Os setores público e privado estão cada vez mais empenhados em se adequar a essa nova realidade energética, não apenas para cumprirem suas metas de descarbonização, mas também para se manterem em linha com a tendência pró-conforto que tem sido a tônica no mercado, e essa norma do governo federal deve acelerar ainda mais esse processo", afirma Adhemar Magrini Liza, General Manager para o Brasil da Johnson Controls.

O grupo, que em 2025 celebra 140 anos no mercado global, e a YORK, que neste ano comemora seu 150º aniversário, oferecem para o mercado brasileiro um pacote completo de climatização com chillers, AHUs e fan-coils integrados com soluções digitais, sistemas de automação e monitoramento em nuvem, o que permite otimização da performance, controle de consumo e manutenção preditiva dos equipamentos.

A YORK fornece sistemas de AVACR projetados sob medida para cada segmento:

Data centers - soluções com redundância e alta performance de grande confiabilidade e disponibilidade 24x7;

- soluções com redundância e alta performance de grande confiabilidade e disponibilidade 24x7; Edificações corporativas e comerciais - soluções inteligentes e integradas à automação predial;

- soluções inteligentes e integradas à automação predial; Hospitais e edifícios de missão crítica - sistemas de controle preciso de temperatura e qualidade do ar;

- sistemas de controle preciso de temperatura e qualidade do ar; Shopping centers e varejo - modernização de plantas existentes com foco em eficiência e redução de custos operacionais;

- modernização de plantas existentes com foco em eficiência e redução de custos operacionais; Indústria - sistemas robustos e sustentáveis para aplicações contínuas.



Com a oferta de soluções customizadas, a YORK busca oferecer desempenho, eficiência e durabilidade de seus produtos, além de ampla cobertura de serviços e manutenção, incluindo peças originais de fábrica a preços competitivos e com estoque local. "O pós-venda técnico especializado e com suporte contínuo é um diferencial da Johnson Controls no Brasil, fortalecendo o vínculo com nossos clientes e assegurando maior estabilidade operacional com menor custo no longo prazo", conclui Adhemar.