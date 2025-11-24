NIQ se une ao programa de parceiros de marketing do TikTok e conquista selo de modelagem de mix de mídia

A NIQ, líder mundial em inteligência de consumo, conquistou o selo de parceiro no recém-lançado programa de modelagem de mix de mídia (Media Mix Modeling - MMM) do TikTok, uma área de foco dentro do Programa de Parceiros de Marketing do TikTok. O Programa de Parceiros de Marketing é composto por parceiros terceirizados selecionados cuidadosamente em diferentes categorias e especialidades que cumprem com rigorosos padrões de qualidade e experiência do TikTok. O selo indica proficiência avançada em análise de mídia, garantindo a mensuração de MMM de última geração para profissionais de marketing ao redor do mundo.

Como parceiro de marketing certificado pelo MMM, a NIQ pode ajudar os anunciantes a mensurar o impacto de suas campanhas de marketing no TikTok e na loja do TikTok em todo o funil de vendas, permitindo que otimizem estratégias com base em informações baseadas em dados que vão além da atribuição do último clique.

Como parte do Programa de Parceiros de Marketing, a nova API de relatórios do TikTok foi integradaàNIQ para fornecer entrega automatizada de dados do TikTokàNIQ. Isto elimina processos manuais propensos a erros, acelera recursos de geração de relatórios do NIQ, e concede suporte ao treinamento contínuo do modelo de mensuração eàorientação para otimizar campanhas. À medida que o volume e a frequência de marcas e agências anunciando no TikTok crescem, a API do TikTok irá possibilitar que a NIQ integre mais dados de campanhas do TikTok em seus modelos de mix de marketing, revelando informações valiosas sobre o desempenho de marketing para que os anunciantes refinem seu mix de investimentos em mídia.

"Estamos muito animados em expandir nosso relacionamento de longa data com o TikTok ao nos tornar um Parceiro de Marketing MMM certificado, o que valida ainda mais as rigorosas capacidades de mensuração da NIQ", disse Jason Tate, Diretor Geral de Eficácia de Marketing da NIQ. "Nossas sofisticadas soluções de mensuração permitem que os anunciantes sigam além da atribuição do último clique para compreender o verdadeiro impacto de suas campanhas de marketing no TikTok. Isto é particularmente valioso no TikTok, onde as pessoas descobrem produtos através do entretenimento, e não apenas ao clicar em anúncios."

Os modelos de mix de marketing da NIQ podem ser utilizados por anunciantes de todo o mundo para mensurar o impacto de campanhas no TikTok.

"O TikTok vem aperfeiçoando continuamente suas capacidades de mensuração, ao proporcionar informações mais processáveis ??para suas campanhas", disse Lorry Destainville, Diretora Global de Parcerias de Produto do TikTok. "Os clientes buscam cada vez mais entender o papel mais amplo do TikTok em seu mix de marketing eficaz. Ao trabalhar com um de nossos parceiros de marketing qualificados, os anunciantes podem compreender melhor a eficácia da mídia do TikTok quanto a seu mix de mídia e aproveitar estas informações para obter melhores resultados comerciais."

Sobre a NIQ

A NielsenIQ (NIQ) é uma empresa líder em inteligência de consumo, que oferece a compreensão mais completa do comportamento de compra do consumidor e revela novos caminhos para o crescimento. Nosso alcance internacional abrange mais de 90 países, cobrindo cerca de 85% da população mundial e mais de US$ 7,2 trilhões em gastos do consumidor a nível mundial. Com uma visão holística do varejo e as informações mais abrangentes sobre o consumidor, entregues com análises avançadas mediante plataformas de última geração, a NIQ oferece a Full View™.

