Manpower anuncia 100 vagas de logística em Franco da Rocha
A ManpowerGroup está contratando 100 profissionais em regime CLT para atuarem no Centro de Armazenagem e Distribuição (CAD) de Franco da Rocha. As oportunidades são destinadas a moradores da Grande São Paulo e os candidatos podem se candidatar por meio de um formulário.
Além disso, também existem vagas disponíveis no CAD localizado em Cajamar. Os interessados em participar do processo seletivo podem se candidatar preenchendo o formulário online.
As principais atividades incluem o controle de entrada e saída de mercadorias, coleta, conferência e separação de produtos, além de carga, descarga, armazenamento e controle de estoque.
Para ser elegível, é necessário ter ensino fundamental completo, disponibilidade para atuar de forma presencial e residir em uma das seguintes localidades:
- Franco da Rocha;
- Caieiras;
- Cajamar;
- Campo Limpo Paulista;
- Carapicuíba;
- Francisco Morato;
- Jundiaí;
- Osasco;
- Santana de Parnaíba;
- Várzea Paulista;
- São Paulo (Vila Jaraguá, Vila Malvina, Conjunto Habitacional Recanto dos Humildes, Jardim Jaraguá, Chácara Jaraguá, Jardim Paulistano – Zona Norte, Parque Frondoso, Perus, Vila Nova Cachoeirinha).
Os colaboradores selecionados terão acesso a benefícios como vale-alimentação, bônus de presencialidade, participação nos resultados (PPR), transporte fretado e refeição no local gratuitos, plano de saúde e odontológico, seguro de vida, auxílio creche e bônus por presença.
Para acessar outras oportunidades de emprego, basta acessar o portal de vagas e conferir todas as opções disponíveis: https://vagas.manpowergroup.com.br/.
Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/