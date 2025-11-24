Hotel valida convenção e consolida o pool de locação

O Riviera Park Hotel, um dos maiores empreendimentos de águas termais do Brasil, adota um modelo de gestão hoteleira estruturado e conduzido pela WAM Riviera Administração Hoteleira Ltda. O condomínio opera por meio de um sistema padronizado de hospedagem, conhecido como pool hoteleiro (oficial), que organiza a oferta de unidades e estabelece critérios unificados (de qualidade, segurança e transparência) para a gestão das hospedagens.

Inaugurado em 2013, o Riviera Park consolidou sua estrutura e modelo de operação ao longo dos últimos anos. O sistema de pool adotado pelo empreendimento foi aprovado democraticamente em convenção condominial registrada em cartório e reconhecido por diversas decisões judiciais como o modelo legal e adequado para a atividade hoteleira.

“Nosso objetivo sempre foi proteger os proprietários da subtração ilegal de seus rendimentos, assegurar o cumprimento das leis e garantir aos hóspedes uma experiência segura e de qualidade”, explica o CEO da WAM Experience, Lucas Fiuza.

Segundo a empresa, o modelo de gestão centralizada permite manter padrões unificados de mobília, enxoval, limpeza e manutenção, além de assegurar que todas as reservas sejam tributadas corretamente e estejam em conformidade com a Lei Geral do Turismo (Lei 11.771/2008) e a legislação municipal de Caldas Novas. Todos os documentos podem ser encontrados aqui.

O empreendimento emprega, atualmente, mais de 250 pessoas e recebeu mais de 447 mil hóspedes em 2024. É também bem avaliado em plataformas como o Google (nota 4.3), Booking (nota 9.3), entre outras. Os hóspedes do pool oficial têm acesso gratuito aos principais parques aquáticos na cidade (Water Park, Náutico Praia Clube, Kawana Park e Clube Privé), ampliando ainda mais as opções de lazer e entretenimento durante a sua estadia.

Justiça reconhece validade da convenção

Entre 2024 e 2025, todas as Varas Cíveis de Caldas Novas, o Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) confirmaram a legalidade da cláusula da convenção que define a atuação da administradora e a proibição de sistemas paralelos de hospedagem.

“As decisões reforçam que o pool oficial é o único modelo legalmente apto a garantir padronização e segurança, preservando a função social e turística do empreendimento”, destaca Donato Júnior, diretor da equipe jurídica da WAM.

Segundo o padrão de mercado para gestão hoteleira, a centralização da operação busca evitar práticas de locação fora dos parâmetros estabelecidos e reduz eventuais riscos fiscais, jurídicos e de desvalorização das unidades.

Gestão profissional e compromisso com a transparência



A WAM informa que mantém uma gestão transparente e auditada por uma das maiores empresas de auditoria do mundo, a Grant Thornton, assegurando o cumprimento de todas as obrigações legais, trabalhistas e tributárias do condomínio. Desde que assumiu a administração do condomínio, em 2023, a empresa afirma que regularizou tributos e repasses do Pool herdados pela administração anterior e reforçou práticas de governança e compliance.

“O modelo profissionalizado adotado pelo Riviera Park Hotel busca alinhar a gestão condominial às normas estabelecidas e às práticas formais de operação turística. A centralização dos processos tende a padronizar procedimentos, ampliar a previsibilidade operacional e contribuir para a organização do empreendimento”, ressalta o CEO.

Segurança e responsabilidade social



Além dos aspectos operacionais, a gestão aponta que o controle centralizado também está relacionado aos procedimentos de segurança adotados no empreendimento. Em 2024, situações prejudiciais ao hotel foram registradas fora do sistema oficial de hospedagem e levaram a gestão a reforçar a necessidade de diretrizes mais claras para as operações.

“Esse tipo de situação mostra por que o modelo regulamentado é essencial. Ele protege vidas, o patrimônio dos condôminos e a reputação de Caldas Novas como destino turístico de destaque”, complementa o diretor jurídico da companhia.

Com mais de 750 unidades e estrutura de lazer diversificada, o Riviera Park Hotel mantém operações voltadas ao atendimento de diferentes perfis de visitantes. O empreendimento dispõe de piscinas termais, toboáguas, hidromassagens, sauna e áreas de convivência. A localização central permite acesso facilitado a pontos turísticos e serviços de Caldas Novas.

Sobre a WAM Experience

A WAM Experience atua no setor de turismo no Brasil, oferecendo serviços relacionados a viagens e hospedagem, com mais de uma década de operação no mercado. Anualmente, recebe mais de um milhão de hóspedes em seus dez hotéis e resorts presentes em cinco destinos no país. A empresa ainda é responsável pela operação de quatro parques aquáticos e um programa de fidelidade com mais de 70 mil clientes ativos. E serviços prestados por mais de 3.500 colaboradores.