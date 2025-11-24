Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai PJSC anuncia receita recorde de AED 25 bilhões e lucro operacional de AED 8,3 bilhões para os primeiros nove meses concluídos em setembro de 2025

Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai PJSC:

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20251112551709/pt/

HE Saeed Mohammed Al Tayer, MD & CEO of DEWA (Photo: AETOSWire)

Resultados recordes dos nove meses de 2025 AED 24,9 bilhões AED 13,1 bilhões AED 8,3 bilhões AED 6,8 bilhões +5,9% YoY +11,9% YoY +21,5% YoY +24,8% YoY 9 meses de 2025 Receita 9 meses de 2025 EBITDA 9 meses de 2025 Lucro operacional 9 meses de 2025 Lucro após impostos * Valores estão arredondados

Resultados recordes no terceiro trimestre de 2025 AED 10,3 bilhões AED 6,2 bilhões AED 4,6 bilhões AED 3,9 bilhões +4,5% YoY +20,4% YoY +29,8% YoY +35% YoY Terceiro trimestre de 2025 Receita Terceiro trimestre de 2025 EBITDA Terceiro trimestre de 2025 Lucro operacional Terceiro trimestre de 2025 Lucro após impostos * Valores estão arredondados

Autoridade de Eletricidade e Água de Dubai (ISIN: AED001801011) (símbolo: DEWA), empresa provedora exclusiva de serviços de eletricidade e água do Emirado de Dubai, que está cotada na Bolsa de Valores de Dubai (DFM), anunciou hoje seus resultados financeiros consolidados para os primeiros 9 meses de 2025, registrando receita de AED 24,9 bilhões, EBITDA de AED 13,1 bilhões, lucro operacional de AED 8,3 bilhões, lucro líquido de AED 6,8 bilhões e fluxo de caixa operacional de AED 15,2 bilhões.

"Em linha com a visão e as diretrizes de nossa sábia liderança, este é nosso melhor desempenho acumulado no ano na história da DEWA, ??com receitas crescendo para quase AED 25 bilhões e lucro operacional superior a AED 8,3 bilhões nos primeiros nove meses. Estes resultados destacam a resiliência do modelo de serviços públicos de Dubai, junto com a execução disciplinada de nossa estratégia. À medida que Dubai continua crescendo, a DEW amplia sistemas confiáveis, eficientes e preparados para o futuro, desde a geração de energia limpa e segurança hídrica até a digitalização da rede e o armazenamento inteligente. Construímos infraestrutura que não é apenas confiável e mais eficiente, mas também mais inteligente e sustentável. Com o enorme impulso dos primeiros três trimestres, nossa expectativa é que os resultados financeiros para o ano de 2025 superem os de 2024, respaldados por sólidos fundamentos de demanda, nossa infraestrutura de ponta e excelência operacional. Continuaremos investindo em energia limpa e transformação digital para intensificar a liderança internacional de Dubai no setor de serviços públicos. Em outubro de 2025, também pagamos um dividendo de AED 3,1 bilhões referente ao primeiro semestre de 2025", disse Sua Excelência, Saeed Mohammed Al Tayer, Vice-Presidente e Diretor Executivo da DEWA.

*Fonte:AETOSWire

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20251112551709/pt/

Shaikha Almheiri

00971552288228