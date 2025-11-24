FC Invest auxilia clientes a investir em renda fixa

Mais brasileiros estão investindo em renda fixa, ou seja, aplicando dinheiro em produtos financeiros com regras de remuneração previamente definidas. Segundo dados da Bolsa de Valores (B3), houve crescimento de 20% de investidores nessa categoria entre o segundo trimestre de 2024 e de 2025, com mais de 100 milhões de CPFs registrados.

Uma das corretoras que auxiliam clientes a investir em renda fixa é a FC Invest, sediada no Rio de Janeiro (RJ). Os analistas da ICA Select, núcleo de inteligência que apoia a FC Invest, usam uma metodologia que combina análise macroeconômica, controle de risco e diversificação estratégica para ofertar carteiras personalizadas para cada perfil de investidor.

“Em um cenário de constantes mudanças macroeconômicas, ajustamos as estratégias de renda fixa monitorando a carteira, as tendências e os fatos do mercado financeiro, com objetivo de unir estabilidade e crescimento real”, explica Fabio Macedo, diretor da FC Invest.

Entre os fatores considerados essenciais ao construir carteiras personalizadas, Macedo cita o valor do aporte inicial (quanto a pessoa está disposta a investir), perfil do cliente (conservador, moderado ou pouco ousado), horizonte do tempo (curto, médio ou longo prazo), objetivos financeiros (renda mensal, aposentadoria, expansão de patrimônio), idade e liquidez necessária para o dia a dia.

O executivo diz que, enquanto o mercado de renda variável (com retorno não previsível) desafia até os mais experientes, a renda fixa tem conquistado brasileiros que buscam lucros mensais consistentes sem se expor aos riscos extremos da Bolsa ou das criptomoedas. Essa tendência ajuda a explicar o crescimento de 20% apontado pela B3.

“Em toda renda fixa com pequenas variações ou operações estruturadas que oferecem um pré-fixado, o investidor tem sua rentabilidade mensal assegurada, especialmente quando comparada à instabilidade de uma empresa ou comércio”, acrescenta Fábio Macedo.

Apesar de ver de maneira positiva o crescimento de investidores de renda fixa no Brasil, o especialista acredita que ainda há muito potencial a ser explorado. Um dos desafios é a falta de educação financeira e de informação.

O mais recente Raio-X do Investidor da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima), por exemplo, apontou que 68% dos indivíduos que não fazem nenhum tipo de investimento e não pretendem adotar esse hábito em 2025 não buscam informações sobre produtos financeiros. Entre as pessoas que já investem, esse percentual é de apenas 10%.

Além disso, mais da metade (52%) da população não faz reservas e tampouco investe, seja em renda fixa ou outra modalidade. A porcentagem cai para 12% quando considerado o grupo que economiza, mas não faz investimento em produtos financeiros. Para chegar aos números do Raio-X do Investidor, foram realizadas 5.846 entrevistas, de norte a sul do país, entre os dias 4 e 22 de novembro de 2024.

Diante desses dados, o diretor Fábio Macedo da FC Invest ressalta que ajudar a tornar o mundo dos investimentos mais acessível e compreensível faz parte do trabalho da empresa.“É importante que os clientes tenham todas as informações necessárias para tomar decisões financeiras com consciência e confiança”, conclui.

