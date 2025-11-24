O desempenho do setor segurador em 2025 reforça a continuidade do crescimento do mercado e a relevância do ramo automóvel dentro do conjunto das operações. Dados do Painel de Inteligência do Mercado de Seguros da Susep indicam que os seguros de danos e pessoas, excluindo VGBL, arrecadaram cerca de R$ 126,8 bilhões entre janeiro e julho, avanço nominal de 7,54% em relação ao mesmo intervalo de 2024, com o seguro de automóveis respondendo por aproximadamente 42% desse total e crescimento de 5,92% em receitas no período. Análises de conjuntura divulgadas pela CNseg apontam crescimento em torno de 4,2% na arrecadação do setor no primeiro semestre de 2025, apesar do cenário econômico desafiador.

A composição da frota que ingressa no mercado tem impacto direto sobre o risco segurado. Informações públicas da Fenabrave mostram que, em 2025, houve aumento da participação de utilitários leves e SUVs nos emplacamentos, modificando o mix de veículos em circulação. Esse movimento altera a frequência e a severidade esperadas dos sinistros, uma vez que veículos de maior porte e valor de reposição tendem a apresentar custos médios de reparo mais elevados. Conteúdos do portal Smartia, como o artigo “Guia para escolher o melhor seguro de carro conforme seu perfil”, destacam que porte, valor de mercado, tecnologia embarcada e padrão de utilização do veículo são variáveis centrais na escolha de coberturas e na formação do prêmio.

Do ponto de vista do condutor, fatores individuais continuam pesando na precificação. Artigos do Seguroauto.org, como “Quais fatores influenciam no preço do seguro do carro” e “Saiba o que influencia no valor do seguro do carro”, explicam que idade, tempo de habilitação, histórico de multas e sinistros, além do local de residência e circulação, compõem o cálculo de risco. A análise leva em conta ainda o uso do veículo — pessoal, profissional ou misto — e a presença de modificações, todos elementos que podem elevar ou reduzir a probabilidade de ocorrência de eventos cobertos.

O ambiente de custos também ajuda a explicar o comportamento dos prêmios. Indicadores de inflação divulgados pelo IBGE na página de inflação e IPCA mostram variações em itens relacionados a manutenção automotiva, como conserto de veículo, serviços de oficina, peças e pintura. Essas movimentações se refletem nos custos de sinistro absorvidos pelas seguradoras, influenciando a necessidade de reajuste nas tarifas do seguro automóvel. Em apresentações técnicas do IPCA, que detalham a contribuição de diferentes grupos de despesa, aparecem itens como conserto de automóvel, estacionamento e seguro voluntário de veículo, reforçando a relação entre inflação setorial e preço dos seguros.

As plataformas digitais especializadas têm ampliado o acesso a informações sobre essas variáveis. No portal Smartia, conteúdos como “Tabela de preço do seguro de carros usados” e “Como economizar no seguro auto” mostram, em linguagem didática, como idade, localidade, modelo e perfil de uso impactam o valor do seguro e como ajustes de coberturas e franquia podem ajudar a controlar custos. Já o Seguroauto.org, em textos como “Descubra como é determinado o valor de um seguro de carro” e “Cotação seguro auto: descubra como economizar no seu”, mostra como as seguradoras usam análises estatísticas, o histórico de acidentes do motorista e a presença de itens de segurança do veículo para calcular o valor do seguro.

Na dimensão da estrutura das coberturas, a Economize publica materiais voltados a esclarecer conceitos técnicos que interferem diretamente na formação do prêmio. O artigo “Franquia de seguro de carro: o que é? Entenda agora” mostra como diferentes níveis de franquia redistribuem o risco entre segurado e seguradora e podem diminuir ou aumentar o valor da apólice. Já o conteúdo “Cobertura compreensiva: como funciona? Entenda agora” explica a abrangência de proteções que envolvem colisão, roubo, incêndio e outros eventos, destacando que a combinação entre coberturas básicas e adicionais altera o custo total. A partir desses materiais, o Diretor Claudio Royo do portal Economize aponta que, em 2025, “o seguro entrou no cálculo do custo total do veículo”, avaliação que reflete o peso crescente do prêmio na decisão de compra e uso do automóvel.

Outra forma de influenciar o valor do seguro é reduzir o risco de uso do veículo. Textos da Smartia, como o artigo “Seguro Barato Carros Usados: Guia Completo para Economia”, e do Seguroauto.org, como “Quais fatores influenciam no preço do seguro do carro”, mostram que itens como rastreador, alarme, trava de segurança e o hábito de manter o carro em garagem ajudam a diminuir a chance de roubo e furto. Esses conteúdos também explicam em que situações é mais adequado contratar coberturas mais básicas ou mais completas, de acordo com a forma de uso do veículo. Já a Economize, em materiais como “Franquia de Seguro de Carro: o que é? Entenda Agora Mesmo”, mostra como combinar coberturas, franquia e serviços adicionais com o orçamento do motorista, de modo a manter uma proteção adequada sem elevar demais o custo do seguro.

Infere-se que os dados de Susep, CNseg, Fenabrave e IBGE apontam para um mercado de seguros que cresceu em 2025, com o seguro de automóvel mantendo peso importante e com mudanças no tipo de risco trazido pela frota. Ao mesmo tempo, conteúdos de plataformas como Seguroauto.org, Smartia e Economize, ajudam o consumidor a entender, de forma prática, como fatores como perfil do motorista, modelo do veículo, região de circulação, escolha da franquia e das coberturas explicam por que o valor do seguro varia entre diferentes veículos, perfis e regiões do país.