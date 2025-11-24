Klick Health ganha grande destaque no Festival El Ojo de Iberoamérica

A Klick Health ganhou 12 prêmios no Festival El Ojo de Iberoamérica deste ano, em Buenos Aires, incluindo o Grande Prêmio de Inovação e seis prêmios Gold. Duas campanhas da Klick também foram reconhecidas na lista das "Melhores Ideias da América" ??do festival.

"Este reconhecimento do El Ojo é uma prova do trabalho incrível de nossas equipes internacionais", disse Rich Levy, CCO. "A paixão, a capacidade e a dedicação incansável delas continuam impulsionando nosso crescimento recorde em toda a região, e é inspirador ver este trabalho celebrado em um palco tão influente."

Roberta Raduan, Diretora Geral da Klick para a América Latina, acrescentou: "Estas conquistas comprovam que a criatividade não conhece fronteiras. Seja qual for a origem da inspiração, em nossos escritórios em São Paulo, Toronto, Nova York, Saratoga Springs, Filadélfia, Londres ou Singapura, o poder de nossas ideias continua repercutindo no público e nos júris em todos os continentes; e cada prêmio reflete a força de nossa comunidade criativa em qualquer dos nossos escritórios ao redor do mundo."

O Presidente e Fundador do El Ojo de Iberoamérica, Santiago Keller Sarmiento, disse: "O grande prêmio Ojo de Inovação concedido a 'Voice 2 Diabetes' da Klick Health representa um marco fundamental para a evolução da saúde digital na Iberoamérica. Este projeto não só demonstra o poder disruptivo da inteligência artificial aplicadaàmedicina preventiva, mas também mostra como a criatividade tecnológica pode gerar um impacto social real e profundo. A detecção da diabetes tipo 2 através da análise da voz é um avanço que abre novas possibilidades para um diagnóstico mais acessível, precoce e menos invasivo. No El Ojo de Iberoamérica, celebramos iniciativas como esta, que lideram a convergência entre inovação, tecnologia e bem-estar, ao reafirmar o compromisso da publicidade com soluções que transformam vidas."

Outras campanhas de destaque da agência foram ‘American Cancer Story' (co-escrito e dirigido por José Padilha e produzido pela Taking Over Films, com trilha sonora original de James Valentine, do Maroon 5, e efeitos visuais de Pierre Buffin); '18 Months' (criado com Zombie Studio e Jamute), '47' (criado em parceria com o Zombie Studio, Canja Audio Culture e a comunidade da síndrome de Down); e 'The Trial' (produzido em cooperação com Taking Over e Golden Hum).

Bernardo Romero, Diretor Executivo de Criação/Produtor da Klick, acrescentou: "A América Latina é um berço de talentos incomparáveis. Em todas as nossas ideias premiadas, contamos não apenas com a presença latina no processo criativo, mas também nos créditos técnicos de nossas brilhantes produtoras parcerias: Canja, Jamute, Taking Over Films e Zombie."

Lista completa dos prêmios El Ojo da Klick:

GRANDE PRÊMIO - Inovação - Voice 2 Diabetes for KVI Brave Fund INC.

Voice 2 Diabetes for KVI Brave Fund INC. GOLD - Inovação - Tecnologia - Voice 2 Diabetes for KVI Brave Fund INC.

GOLD - Filme - Conteúdo - American Cancer Story for Change the Ref

GOLD - Produção audiovisual - Animação - 18 Months for Second Nurture

GOLD - Saúde e produtos farmacêuticos - Campanhas de conscientização de marca não relacionadasàsaúde - 47 for Café Joyeux

GOLD - Saúde e produtos farmacêuticos - Uso de tecnologia e soluções tecnológicas - Voice 2 Diabetes for KVI Brave Fund INC.

GOLD - Conteúdo - Bem público e mensagens governamentais - American Cancer Story for Change the Ref

SILVER - Produção audiovisual - Animação - 47 for Café Joyeux

SILVER - Saúde e produtos farmacêuticos - Educação e conscientização sobre marcas de interesse público - 18 Months for Second Nurture

SILVER - MELHOR IDEIA DA AMÉRICA - American Cancer Story for Change the Ref

BRONZE - MELHOR IDEIA DA AMÉRICA - 47 for Café Joyeux

BRONZE - Conteúdo - Bem público e mensagens governamentais - The Trial for All* In Action Fund

No início deste mês, a Klick foi nomeada Global and Regional (North America) Independent Health & Pharma Agency of the Year no The London International Awards pelo terceiro ano consecutivo.

Sobre a Klick Health

A Klick Health é a maior agência independente do mundo para Pharma e Life Sciences, com foco em expandir os limites da saúde, ao desenvolver, lançar e apoiar marcas de ciências da vida para atingirem seu pleno potencial. A agência oferece serviços de marketing e publicidade de excelência, estratégia e compra de mídia, assuntos médicos e comunicação médica, serviços de valor e acesso ao mercado, além de consultoria em tecnologia e análise de dados, entre outras especialidades. O atendimento ao cliente da Klick está baseado em um profundo conhecimento médico e científico, possibilitado por quase 250 especialistas pós-graduados em assuntos médicos e regulatórios, que compõem sua equipe interna, proporcionando capacidades incomparáveis na comunicação de ciência; bem como criatividade inovadora e orientada a resultados.

Uma das agências de publicidade mais premiadas do planeta, a Klick foi indicada Agência Independente do Ano na área de Health pela Clio Health, Global and Regional (North America) Independent Health & Pharma Agency of the Year pelo London International Awards, além de 2ª Agência de Health e 2ª Rede de Health no Cannes Lions. Recentemente, a empresa fez história ao se tornar a primeira agência de saúde a ser classificada como "Agência do Ano" tanto pelo The One Show como pelo New York Festivals Advertising Awards. A Klick também é reconhecida como uma das Best Managed Company, Great Place to Work, Best Workplace for Women, Best Workplace for Inclusion, Best Workplace for Professional Services, Most Admired Corporate Culture e Best Workplace in Advertising pela FORTUNE.

Fundada em 1997, a Klick Health (incluindo a Klick Katalyst e a btwelve) possui escritórios em Nova York, Filadélfia, Saratoga Springs, Toronto, Londres, São Paulo e Singapura. Faz parte do Klick Group, que também inclui a Klick Media Group, a Klick Applied Sciences (incluindo a Klick Labs), a Klick Consulting, a Klick Ventures e a Sensei Labs. A Klick Health está no LinkedIn. Para mais informações sobre como se uniràKlick, visite careers.klick.com.

