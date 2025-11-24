Certificado digital fortalece compliance no setor de energia

O setor energético brasileiro vive um momento de expansão e modernização. Com mais de 24 mil usinas em operação comercial e uma potência fiscalizada que ultrapassa os 210 gigawatts, segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), o país se consolida como uma potência global.



Conforme levantamento do Ministério de Minas e Energia (MME), a matriz energética nacional é composta majoritariamente por fontes renováveis, que representam 88% da geração elétrica. Esse cenário coloca o Brasil entre os líderes mundiais em capacidade instalada, ocupando o 5º lugar em energia eólica e o 6º em energia solar nos rankings globais.

De acordo com José Luiz Vendramini, Sales Account Manager da Redtrust na América Latina, a transformação digital tem desempenhado um papel estratégico considerável nesse avanço. Segundo ele, a adoção de tecnologias digitais tem permitido que empresas do setor tornem seus processos mais ágeis, seguros e transparentes, desde a geração até a comercialização de energia.



“O setor energético brasileiro passa por uma profunda transformação, impulsionada tanto pela expansão das fontes renováveis quanto pela digitalização das operações”, afirma.



Ele destaca que os certificados digitais são fundamentais nesse processo, pois garantem autenticidade, integridade e validade jurídica a documentos e transações eletrônicas, essenciais em um mercado altamente regulado e com grande volume de operações críticas. “Essa infraestrutura é a base da confiança digital que sustenta o avanço da modernização no setor de energia brasileiro”, pontua.

Funcionalidades ofertadas pela certificação digital

Fabrina Souza, sales Account Specialist da Redtrust Brasil e especialista em soluções de controle e gerenciamento de certificados digitais, explica que a aplicação prática dessas assinaturas é ampla, abrangendo desde contratos de fornecimento e acordos de compra e venda de energia até a emissão de notas fiscais eletrônicas e autenticação de usuários em sistemas críticos.



“Eles asseguram que cada transação eletrônica, assinatura ou acesso a sistemas sensíveis ocorra de forma segura, rastreável e juridicamente válida”, comenta.



Ela ressalta que a integração com órgãos reguladores como a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) e a ANEEL, por exemplo, também exige autenticação digital, o que garante confiabilidade nas informações e conformidade regulatória.

“O desafio está na gestão de um número crescente de certificados e identidades digitais. Um certificado expirado ou utilizado sem controle pode gerar indisponibilidade de sistemas, riscos de segurança, falhas de compliance e prejuízos financeiros consideráveis às empresas”, alerta.

Compliance é ponto de atenção para o setor



Vendramini também observa que em um mercado regulado como o energético, o compliance passou a ser uma exigência, fazendo com que as empresas enfrentem o desafio de equilibrar conformidade regulatória, segurança da informação e eficiência operacional. “São operações complexas, com múltiplos sistemas, fornecedores, contratos e integrações com entidades governamentais.”



Nesse sentido, a digitalização surge como aliada, permitindo automatizar controles, monitorar certificados em tempo real e centralizar a gestão de identidades, reduzindo falhas humanas e fortalecendo a governança digital. Segundo Fabrina, o gerenciamento centralizado oferece visibilidade e controle total sobre o ciclo de vida dos certificados.



“Com uma plataforma como a Redtrust, por exemplo, os certificados digitais são armazenados centralizadamente, o que permite monitorar automaticamente os certificados em uso, definir políticas de acesso, ativar lembretes de renovações e contar com auditoria em tempo real”, detalha. “Essas medidas podem contribuir para mitigar riscos de segurança cibernética e evitar falhas operacionais que podem impactar a cadeia de fornecimento de energia”, acrescenta.



Com a crescente integração de fontes renováveis e tecnologias inteligentes como smart grids e automações, o setor demanda uma infraestrutura digital segura e auditável, tornando os certificados digitais a base dessa confiança. “Quando gerenciados de forma centralizada, garantem segurança, rastreabilidade e eficiência em toda a cadeia, e isso é indispensável para a evolução dos negócios”, conclui o Account Manager da Redtrust Brasil.



