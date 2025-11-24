Limpeza de fossa demanda serviço especializado

A limpeza de fossa é um serviço que vai além de uma simples desobstrução, representando uma questão de saúde pública, segurança ambiental e funcionamento hidráulico. Para muitos, esta é uma tarefa que pode ser resolvida com soluções caseiras ou amadoras. No entanto, essa percepção esconde uma série de riscos, como observa Diógenes Renato, diretor da Desentupidora Suporte, uma empresa especializada em desentupimento de esgoto, hidrojateamento, dedetização e limpeza de fossa com atuação em todo o estado de São Paulo.

Ele destaca que a manipulação inadequada dos resíduos, o desconhecimento das normas técnicas e o uso de produtos químicos incorretos podem agravar entupimentos, contaminar o solo e os lençóis freáticos e até mesmo colocar em risco a integridade física de quem realiza o procedimento.

Renato ressalta que é fundamental contratar uma empresa especializada para a limpeza de fossas, ao invés de tentar realizar o serviço por conta própria: “É uma questão total de segurança. Uma fossa fechada gera gases que podem ser inflamáveis e até fatais. Além disso, o risco de contaminação por bactérias e doenças é altíssimo”.

Segundo Renato, não realizar a limpeza periódica da fossa ou de fazê-la de forma inadequada oferece diversos riscos. “O pior cenário é o transbordamento. Quando a fossa enche demais, o esgoto não tem para onde ir e volta para dentro de casa. É um transtorno enorme: o mau cheiro fica insuportável, os ralos param de funcionar e o risco de doenças para a família é real”, alerta.

Além disso, avança, um vazamento no terreno contamina o solo e pode atrair diversas pragas. Para se ter uma ideia, São Paulo (SP) possui, em média, de dez a quinze roedores por habitante, segundo estimativa noticiada pelo Jornal da USP. Ratos podem transmitir diversas doenças, como leptospirose.

Frequência da limpeza depende do uso e do tamanho da fossa

Renato explica que a frequência de limpeza em residências, estabelecimentos comerciais ou industriais depende do uso e do tamanho da fossa. “Em uma casa de família, o normal é fazer a limpeza a cada um ou dois anos, para não ter surpresa”.

Por outro lado, prossegue, em um comércio, como um restaurante ou um condomínio, o uso é muito maior. Nesses casos, a limpeza pode ser necessária a cada seis meses ou até com mais frequência.

Existem sinais que indicam a necessidade imediata de um serviço de limpa fossa. Segundo a Desentupidora Suporte, o sinal mais comum é o cheiro de esgoto voltando pelos ralos da casa ou do banheiro.

“Outro ponto claro é a água descendo devagar na pia ou no vaso sanitário, às vezes até ‘borbulhando’. Se o gramado perto da fossa estiver muito úmido ou com cheiro ruim, é porque ela provavelmente já está vazando”, afirma o especialista

Caminhão auto-vácuo

O chamado caminhão auto-vácuo está entre os principais equipamentos e tecnologias utilizados pela Desentupidora Suporte para realizar a limpeza de fossas.

O equipamento possui um tanque selado e uma bomba de sucção, que “puxa” todo o resíduo da fossa para dentro do caminhão. “É um serviço rápido e, o mais importante, limpo. Não há contato manual com o esgoto nem sujeira no local”, frisa Renato.

Descarte adequado

De acordo com o especialista, o que diferencia o trabalho de uma desentupidora profissional do serviço informal, em termos de segurança e qualidade, é a responsabilidade.



“O serviço informal muitas vezes não tem equipamento de segurança e, o pior de tudo, não dá o destino correto ao esgoto. Eles acabam despejando em qualquer rio ou terreno, o que é crime ambiental”, conta.

Renato ressalta que, diante disso, é preciso prestar a máxima atenção aos cuidados ambientais que devem ser observados durante o serviço. “O material que sai da fossa é altamente poluente. Por isso, nosso trabalho só termina quando entregamos 100% desses resíduos em uma Estação de Tratamento de Esgoto autorizada”.

Além disso, acrescenta, a própria coleta é feita de forma que não haja derramamento ou contaminação no terreno do cliente.

O diretor da Desentupidora Suporte destaca que a limpeza preventiva da fossa é muito mais barata, rápida e evita todo o transtorno de uma emergência. “Eu sempre digo aos clientes: não esperem o problema acontecer. Cuidar da fossa é, acima de tudo, cuidar da saúde da sua família e do meio ambiente”, finaliza.

