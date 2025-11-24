PetCerto lança ferramenta para monitoramento de preços

A plataforma PetCerto, especializada na comparação de preços para produtos pet, anunciou o lançamento da ferramenta de Histórico de Preços, que permite ao consumidor acompanhar a evolução dos valores de produtos nas últimas semanas. O recurso mostra quando os preços sobem, descem ou se mantêm estáveis, com a premissa de oferecer clareza sobre descontos e promoções.



A novidade chega em um momento estratégico, às vésperas da Black Friday, com o objetivo de auxiliar clientes a identificar ofertas reais. Segundo os fundadores, Angelo Alves e Cezar Machado, a ideia surgiu a partir de um comportamento observado há anos no comércio eletrônico: a busca por transparência.



“Muitos tutores pesquisam antes de comprar, mas não têm como saber se o preço realmente caiu ou se é apenas uma promoção de fachada. Com o Histórico de Preços, a ideia é oferecer clareza e confiança, permitindo que qualquer pessoa visualize como o valor de um produto variou nos últimos 30 dias e, assim, tome decisões de compra mais seguras”, explica Alves.



A proximidade da Black Friday reforça a importância da iniciativa. A ferramenta mostra de forma visual o preço mínimo, médio e máximo de cada produto nas últimas semanas.



“Isso pode fazer toda a diferença. O consumidor pode verificar rapidamente se o preço atual realmente está abaixo do histórico, evitando cair em armadilhas de falsos descontos. É uma maneira de comprovar se a promoção é legítima”, afirma Machado.



Ao acessar qualquer página de produto na PetCerto.com.br, o usuário encontra um gráfico mostrando a evolução dos preços nas principais lojas online. As linhas indicam o preço mínimo, o preço médio e o preço máximo praticado diariamente, com atualização automática.



“Assim, o consumidor pode comparar tendências, identificar momentos ideais de compra e escolher onde pagar menos, tudo em tempo real”, avalia Alves.



Segundo ele, as maiores variações de preço costumam ocorrer em categorias como antipulgas e vermífugos, rações premium e produtos de higiene e beleza. “Esses itens têm forte concorrência e campanhas promocionais frequentes, então acompanhar o histórico de preços pode ajudar tanto o consumidor quanto os lojistas a entenderem melhor o comportamento do mercado”, destaca.



Impacto esperado no comportamento de compra



De acordo com Machado, a expectativa é que o lançamento influencie diretamente a conduta dos consumidores durante a Black Friday. “Acreditamos que a ferramenta vai incentivar uma compra mais consciente e estratégica. O consumidor passa a ter informação real sobre o histórico de preços e, com isso, ganha poder de escolha”, afirma.



O lançamento ocorre em um momento de expansão do setor. Dados da Associação Brasileira das Empresas do Setor de Animais de Estimação (Abempet) indicam que o mercado pet brasileiro faturou R$ 75,4 bilhões em 2024, um aumento de 9,6% em relação a 2023. Apenas a venda de alimentos industrializados para animais de estimação movimentou R$ 40,8 bilhões.



No cenário internacional, um levantamento da Mordor Intelligence projeta que o mercado global de cuidados com animais de estimação poderá atingir cerca de US$ 650 bilhões até 2030, impulsionado pelo crescimento de tutores de animais da Geração Millennials ou Geração Z.



Tecnologia e análise de dados



Para os fundadores da PetCerto, o uso de tecnologia e análise de dados tem transformado a experiência de compra no setor pet. “O mercado está passando por uma digitalização acelerada, e a análise de dados pode ser um diferencial competitivo. A ferramenta utiliza tecnologia para comparar preços, monitorar variações e entregar inteligência de mercado tanto para o consumidor quanto para o lojista”, afirma Alves.



“Com isso, queremos fortalecer nosso papel como referência digital do mercado pet brasileiro, com objetivo de unir transparência, tecnologia e propósito, sempre com foco em facilitar a vida de quem ama e cuida dos pets”, completa Machado.



Para saber mais, basta acessar: https://petcerto.com.br