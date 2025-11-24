Assine
São Paulo sediará seminário sobre narrativas da diáspora árabe no Brasil

Evento que ocorrerá na Unifesp é uma realização da Cátedra Edward Saïd da Unifesp, em parceria com o Instituto da Cultura Árabe (ICArabe) e a Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB).

DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/11/2025 13:24

A Cátedra Edward Saïd da Universidade Federal de São Paulo - Unifesp, em parceria com a Câmara de Comércio Árabe Brasileira (CCAB) e o Instituto da Cultura Árabe (ICArabe), realizará, em 28 de novembro, das 9h às 17h, o seminário "Novas visões sobre a diáspora árabe no Brasil: memória, literatura e tradução". As inscrições são gratuitas e podem ser feitas neste link. O evento será realizado presencialmente no Auditório da Reitoria da Unifesp (Rua Sena Madureira, 1500, térreo, São Paulo), com transmissão pelo YouTube.

Voltado a pesquisadores, professores e alunos, o evento reunirá estudiosos em diferentes etapas da carreira acadêmica e pretende reforçar a vitalidade e a complexidade desse campo de estudos. Também buscará destacar a importância do projeto de Digitalização da Memória da Imigração Árabe no Brasil, iniciativa conjunta da CCAB e a Universidade de Saint-Esprit de Kaslik (USEK), no Líbano, que a partir de 2025 terá a colaboração da Cátedra Edward Saïd da Unifesp.

No seminário, será apresentada edição 10 da Exilium – Revista de Estudos da Contemporaneidade, que conta com um dossiê que explora novas perspectivas e abordagens sobre a diáspora árabe ao Brasil, incluindo temas como a literatura Mahjar, o papel de mulheres jornalistas imigrantes e de estudos etnográficos na reconstrução da memória da imigração.

O encontro contará com a presença de pesquisadores participantes do 16º número da Malala - Revista Internacional de Estudos sobre Oriente Médio e Mundo Muçulmano, que prepara um dossiê especial com traduções inéditas de autores árabes ao português. Ao reunir pesquisadores de diferentes instituições e áreas do conhecimento, o evento funcionará como ponto de partida à criação de uma rede interdisciplinar centrada em estudos sobre o mundo árabe.

O evento terá transmissão ao vivo pelo YouTube. Mais informações sobre a programação serão divulgadas em breve. Acompanhe nas redes sociais do ICArabe e da Cátedra.

Serviço

O quê: Seminário "Novas visões sobre a diáspora árabe no Brasil: memória, literatura e tradução"
Onde: Auditório da Reitoria da Unifesp - Rua Sena Madureira, 1500, térreo, São Paulo
Quando: 28 de novembro, das 9h às 17h
Inscrições gratuitas: basta acessar aqui
Transmissão ao vivo no YouTube?



Website: https://icarabe.org/

