Ferrari Testarossa 1988 vai a leilão no Brasil

A Ferrari Testarossa 1988, modelo imortalizado na série Miami Vice, é um dos destaques da segunda edição do iArremate Classic Rides. O catálogo completo já está disponível e recebendo lances online até o encerramento do pregão no dia 25 de novembro.

Com motor V12 plano de 4,9 litros, 390 cv, câmbio manual de cinco marchas e design assinado por Pininfarina, o modelo tem estética e engenharia dos anos 1980, um período em que design, moda e comportamento urbano compartilhavam a uma linguagem visual específica.

“A década que viu nascer a Testarossa também transformava o Brasil: a redemocratização reacendia a vida cultural, o design nacional se tornava protagonista e a moda se abria ao experimentalismo. A Ferrari surge, nesse contexto, como um símbolo da estética global da performance, um objeto de desejo moldado pela mesma energia criativa que impulsionava artistas, arquitetos e designers da época”, explica Vinicius Villela, CEO do iArremate.

O exemplar em leilão, versão francesa homologada para Mônaco, com 43 mil km rodados e revisão completa em 2025, pertenceu à tradicional Gallery Aaldering, casa europeia de carros clássicos e esportivos de alto padrão, especializada em restauração e uma operação boutique que atende colecionadores.

“O universo dos automóveis clássicos de colecionismo se conecta diretamente ao nosso propósito original. Cada carro carrega design autoral, acabamento artesanal e valor histórico, atributos que transcendem o uso e o consagram como patrimônio artístico em movimento”, destaca Villela.

Além da Testarossa, o leilão apresenta outros 23 veículos, entre eles o Volkswagen Passat GTS Pointer 1986, o BMW 850Ci 1991 e o Mercedes-Benz 190E 2.3-16 Cosworth 1986, entre outros exemplares que marcaram época.

Serviço

Leilão iArremate Classic Rides

Data: 25 de novembro de 2025

Horário: 20h

Catálogo e lances: https://www.iarremate.com/classic-rides/002