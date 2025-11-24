Em ano de COP, nova solução monitora a vinhaça em tempo real

A agenda climática intensificada pela COP30 reforça a necessidade de ferramentas que aprimorem a gestão ambiental e a eficiência operacional no setor sucroenergético. Nesse contexto, foi lançado o AVTR, um sistema de monitoramento da vinhaça em tempo real que automatiza medições físico-químicas diretamente no fluxo do processo e disponibiliza dados contínuos para auditoria e tomada de decisão.

A tecnologia utiliza leitura UV de alta precisão para aferir parâmetros como pH, densidade, DBO, DQO, nitrato, potássio e sólidos totais. As informações são enviadas automaticamente para a nuvem, com registros rastreáveis e armazenados de forma padronizada, apoiando equipes técnicas na avaliação de desempenho e conformidade ambiental.

O sistema também incorpora indicadores específicos para o setor, permitindo acompanhar métricas como eficiência da biodigestão anaeróbica, redução da carga orgânica, volume tratado, potencial de geração de biogás e parâmetros prévios à fertirrigação. Esses dados facilitam comparações entre safras, identificação de ganhos operacionais e planejamento energético alinhado a critérios ambientais.

Ao reduzir etapas manuais de coleta e análise, o AVTR contribui para minimizar riscos operacionais e ampliar a confiabilidade das informações utilizadas em auditorias, fiscalizações e relatórios de sustentabilidade. A rastreabilidade dos registros favorece práticas de governança e fortalece a transparência exigida pelas diretrizes ambientais atuais.

Segundo a Bazico – Biogás, Biometano, Biofertilizantes e Etanol, responsável pelo desenvolvimento do sistema, a proposta é oferecer dados contínuos e seguros que apoiem decisões técnicas nas usinas. A empresa afirma que a solução foi projetada para integrar ciência, tecnologia e uso responsável dos recursos, com foco na melhoria de processos e no fortalecimento da gestão ambiental.