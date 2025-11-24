Cinema e crise climática são tema de pesquisa inédita na COP

Uma pesquisa inédita no Brasil, que busca fazer um retrato detalhado das narrativas climáticas e ambientais em filmes nacionais, foi apresentada na COP30, Conferência Mundial sobre o Clima, que aconteceu este ano em Belém (PA). Intitulado “Clima em Cena: A Emergência Climática em Filmes de Ficção Brasileiros”, o estudo foi coordenado pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas (ABRA) e utiliza a metodologia Climate Reality Check, desenvolvida pela organização norte-americana Good Energy. A iniciativa contou com apoio do Projeto Paradiso e da Entertainment + Culture Pavilion.

A pesquisa revela que apenas 9% dos filmes de ficção nacionais analisados fazem referência direta à crise climática em seu universo e apresentam personagens que demonstram consciência sobre o tema. Esta é a primeira vez que o estudo é realizado fora dos Estados Unidos, onde a metodologia tem sido aplicada em filmes indicados ao Oscar, por exemplo.

“Este é um primeiro retrato sobre como uma seleção de filmes ficcionais brasileiros aborda a crise climática, a partir da lente de uma metodologia desenvolvida nos EUA. A ABRA pretende aprofundar o estudo e inclusive discutir sua adaptação ao nosso cinema. Não se trata de prescrever como os filmes devem abordar o tema. Muito menos uma avaliação de sua qualidade. Mas um convite à reflexão”, afirma Thais Olivier, presidente da ABRA.

A apresentação dos resultados na COP ocorreu em duas ocasiões. No dia 18 de novembro, às 18h, foi realizado em parceria com o Observatório do Clima, no Instituto de Ciência da Arte, no Centro de Belém. No dia seguinte, 19 de novembro, às 12h, o estudo foi tema de uma mesa na Blue Zone da COP, no espaço da Entertainment + Culture, com a participação de representantes da ABRA, Good Energy e do Observatório Audiovisual Sustentável. Foi, inclusive, o marco do lançamento oficial do Observatório, um hub colaborativo que reúne referências globais para inspirar práticas sustentáveis no audiovisual brasileiro, idealizado pela pesquisadora Stella Bollina em parceria com a Cinema Verde.

“A pesquisa Clima em Cena destaca que a lacuna de narrativas sobre o clima é um desafio global, algo que as indústrias criativas precisam enfrentar em todos os mercados. Agora, mais do que nunca, a cultura precisa ser integrada aos planos de adaptação climática, e isso não acontecerá se a emergência climática não estiver refletida em nosso entretenimento mainstream”, afirma Samuel Rubim, cofundador do Entertainment + Culture Pavilion.

O levantamento busca contribuir com o debate audiovisual sobre a importância das narrativas climáticas e ambientais na cultura brasileira, em um país que é ao mesmo tempo um dos maiores emissores de gases de efeito estufa (GEE) e também um dos mais vulneráveis aos impactos do aquecimento global. Embora 57% dos filmes avaliados apresentem questões ambientais locais, como desmatamento, poluição e perda de biodiversidade, apenas 9% conectam essas temáticas à emergência climática global. Os três títulos que cumpriam todos os requisitos foram A Flor do Buriti, de Renée Nader Messora e João Salaviza; A Nuvem Rosa, de Iuli Gerbase; e Homem Onça, de Vinícius Reis.

A análise abrangeu 33 filmes brasileiros lançados nos últimos cinco anos, indicados ao Grande Otelo, principal prêmio do cinema nacional, ou selecionados em um dos cinco festivais internacionais de prestígio (Cannes, Berlim, Veneza, Locarno e Sundance). Entre eles, Medida Provisória, Marte Um, Ainda Estou Aqui, A Melhor Mãe do Mundo e O Último Azul.

Aplicando a metodologia Climate Reality Check, desenvolvida pela Good Energy e pelo Buck Lab for Climate and Environment (Colby College, EUA), o estudo avaliou se as obras reconhecem a existência da crise climática e se há personagens que demonstram conhecimento sobre o problema. Nos Estados Unidos, o mesmo método identificou, em 2024, que 9,6% das obras passavam pelo teste.

“Os dados indicam um distanciamento entre a realidade climática vivida pelos brasileiros e a forma como ela é retratada na ficção. O objetivo não é prescrever temas, mas provocar reflexão: como a maior crise da humanidade aparece nas nossas histórias?”, afirma a roteirista e pesquisadora Gisele Mirabai, que coordenou a equipe de pesquisa.

A aproximação com a Good Energy foi iniciada pela ABRA no ano passado, após as enchentes no Rio Grande do Sul em 2024, um dos maiores desastres climáticos da história do país. Este ano, a roteirista Carmiel Banasky, representante da Good Energy, veio ao Brasil para participar do FRAPA e, em seguida, desembarcou em Belém para a COP30.

“Tem sido extraordinário observar a expansão do Climate Reality Check para além dos Estados Unidos pela primeira vez e ver como a metodologia pode ser adaptada às especificidades culturais. Tenho a honra de apresentar essas descobertas no Brasil ao lado da ABRA e do Projeto Paradiso, e de contribuir para o crescente apelo da Good Energy por uma visibilidade climática significativa nas telas. Quando os filmes refletem nossa realidade climática, eles têm o poder de mudar o debate cultural e ajudar o público a encontrar coragem e inspiração para responder a essa crise”, celebra Banasky.

O Projeto Paradiso apoia o desenvolvimento da pesquisa e a presença de Carmiel no Brasil. “O cinema tem uma força única para dar sentido à realidade e provocar empatia. Quando o audiovisual incorpora a pauta climática, ele ajuda a transformar um tema urgente em algo próximo, vívido e compreensível. É por isso que o Projeto Paradiso apoia iniciativas como esta, porque acreditamos que contar histórias é também uma forma de impactar positivamente o nosso futuro”, afirma Rachel do Valle, diretora de programas do Projeto Paradiso.



A publicação da pesquisa Clima em Cena pode ser acessada no site do Projeto Paradiso.