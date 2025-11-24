Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Vogue Turquia celebra 15 anos com brasileira na capa

Edição especial com 500 páginas retrata a trajetória da moda e arte turca neste período

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
24/11/2025 12:12

compartilhe

SIGA
x
Vogue Turquia celebra 15 anos com brasileira na capa
Vogue Turquia celebra 15 anos com brasileira na capa crédito: DINO

A revista Vogue Turquia completa 15 anos. Para celebrar, preparou uma edição especial de 500 páginas com os destaques dos arquivos da sua história, uma trajetória que se confunde com a própria evolução da moda e da arte no país ao longo desse período.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Para a comemoração, a revista escolheu a modelo brasileira Maria Klaumann como capa da edição de novembro, em um ensaio realizado em Paris, com traje completo da Chanel. A escolha reflete a versatilidade do trabalho da  modelo, que tem se destacado entre os novos nomes da moda por transitar entre diferentes estilos e narrativas visuais.

Sob o tema “Aproveite a sua história”, a edição revisita os seus bastidores, narrados por testemunhas dessa trajetória editorial, como Seda Domaniç, sua editora-chefe fundadora, e outras personalidades relevantes da moda e da arte no país. Assim, convida o leitor a celebrar o passado e olhar para o futuro da moda turca.

Com essa capa, Maria Klaumann reforça sua projeção internacional, somando a Vogue Turquia à sua coleção de capas  da revista, que já inclui as edições do México, de Portugal e do Brasil.

Ficha técnica:

Fotografia: Rocío Ramos | Moda: Ece Ö?üto?ullar? | Cabelo: Hamza Sara | Maquiagem: Yagiz Yoldas | Produção: Angels Production



Website: https://vogue.com.tr/

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay