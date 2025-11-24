Vogue Turquia celebra 15 anos com brasileira na capa
Edição especial com 500 páginas retrata a trajetória da moda e arte turca neste período
A revista Vogue Turquia completa 15 anos. Para celebrar, preparou uma edição especial de 500 páginas com os destaques dos arquivos da sua história, uma trajetória que se confunde com a própria evolução da moda e da arte no país ao longo desse período.
Para a comemoração, a revista escolheu a modelo brasileira Maria Klaumann como capa da edição de novembro, em um ensaio realizado em Paris, com traje completo da Chanel. A escolha reflete a versatilidade do trabalho da modelo, que tem se destacado entre os novos nomes da moda por transitar entre diferentes estilos e narrativas visuais.
Sob o tema “Aproveite a sua história”, a edição revisita os seus bastidores, narrados por testemunhas dessa trajetória editorial, como Seda Domaniç, sua editora-chefe fundadora, e outras personalidades relevantes da moda e da arte no país. Assim, convida o leitor a celebrar o passado e olhar para o futuro da moda turca.
Com essa capa, Maria Klaumann reforça sua projeção internacional, somando a Vogue Turquia à sua coleção de capas da revista, que já inclui as edições do México, de Portugal e do Brasil.
Ficha técnica:
Fotografia: Rocío Ramos | Moda: Ece Ö?üto?ullar? | Cabelo: Hamza Sara | Maquiagem: Yagiz Yoldas | Produção: Angels Production
Website: https://vogue.com.tr/