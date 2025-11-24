Ferramentas de IA ajudam na alfabetização escolar no Brasil

Tecnologias educacionais passam a integrar rotinas de sala de aula no Brasil. Enquanto o país enfrenta um desafio na alfabetização — com 56% das crianças das redes públicas alcançando o patamar de alfabetização no 2º ano do Ensino Fundamental em 2023, segundo o Indicador Criança Alfabetizada —, uma startup brasileira desenvolveu uma solução que busca mudar esse cenário: o IAula, plataforma educacional que utiliza inteligência artificial para personalizar o processo de alfabetização e ensino no país.

Criado por uma equipe multidisciplinar de educadores, neurocientistas e especialistas em IA, o IAula nasceu de uma pergunta central: “Por que ainda temos crianças chegando ao 4º ano sem saber ler?”. A resposta veio na forma de 17 ferramentas integradas que buscam transformar cada sala de aula em um laboratório de aprendizagem personalizada.

Tecnologia para a educação brasileira

O sistema conta com um módulo de alfabetização com IA, que utiliza reconhecimento de voz automático para diagnosticar, em tempo real, o nível de cada criança. Baseado em estudos de referência na área, como os de Emilia Ferreiro, Capovilla e Vygotsky, o sistema cria trilhas de aprendizagem individualizadas, respeitando o ritmo do estudante e identificando dificuldades específicas.

“Desenvolvemos um sistema que funciona como um termômetro da alfabetização”, explica Ticiano Degasperi, CEO do IAula. “Em poucos minutos, conseguimos mapear exatamente onde cada criança está no processo de aquisição da leitura e escrita, algo que tradicionalmente levaria semanas para ser identificado”.

Resultados em escolas piloto

A tecnologia foi testada em redes municipais de ensino de São Paulo, Minas Gerais e Bahia, em escolas que participaram de projetos-piloto. Nos estudos internos disponibilizados pela equipe técnica, a evolução dos estudantes foi acompanhada por meio de avaliações diagnósticas aplicadas no início e no fim do período de uso, além de registros de fluência leitora coletados semanalmente pelos professores.

“Pela primeira vez em 30 anos de magistério, consegui acompanhar a evolução de cada aluno individualmente, sem perder de vista o coletivo”, relata Maria Santos, professora da rede municipal, uma das primeiras a testar a plataforma.

Em testes realizados, Helena Martins, especialista em alfabetização e pesquisadora da educação, afirma que “crianças que estavam há dois anos na fase silábica conseguiram avançar para a etapa alfabética em poucas semanas”.

IA que potencializa o professor

O IAula foi concebido para atuar como um assistente pedagógico, auxiliando o professor em diversas tarefas. O sistema ajuda a planejar aulas, corrigir redações com base nos critérios da educação brasileira, gerar atividades adaptativas e potencializar os estudos de português e matemática.

“A inteligência artificial nos deu superpoderes pedagógicos”, explica Degasperi. “Agora o professor pode focar no que realmente importa: a conexão humana, a criatividade e a inspiração. A IA cuida da parte operacional”.

O Tutor Virtual, uma das ferramentas da plataforma, responde dúvidas dos alunos em linguagem natural, adaptando explicações conforme o nível de compreensão de cada criança. “É como ter um professor particular para cada aluno, disponível 24 horas por dia”, destaca o CEO.

Ecossistema de aprendizagem

A plataforma funciona como um ecossistema de aprendizagem adaptativa que conecta alunos, professores e gestores em um ambiente integrado.

Para os alunos, o sistema oferece uma jornada personalizada: cada estudante tem acesso a trilhas de aprendizagem adaptativas, com flashcards, simulados interativos e perguntas automáticas de compreensão, tudo ajustado conforme o desempenho individual. A cada acerto ou erro, a IA analisa o comportamento do aluno e redefine a sequência de estudos.

Segundo Ricardo Vasconcelos, professor e mestre em psicologia da aprendizagem, “os resultados mostram maior continuidade no processo de aprendizagem e maior engajamento dos estudantes nas atividades de leitura e escrita”.

Para os professores, o IAula funciona como um centro de comando pedagógico. É possível enviar atividades, organizar grupos por nível de dificuldade e acompanhar em tempo real as métricas de desempenho. O sistema armazena o histórico de progresso, permitindo que o educador visualize o avanço de cada estudante e planeje intervenções precisas.

A plataforma integra ferramentas como o Laboratório de Matemática com LaTeX, o Gerador de Atividades com IA e o Chat de PDF Educacional. Segundo a empresa, o sistema reduz em até 70% o tempo de planejamento pedagógico e aumenta em 85% a produtividade docente. Para Luciana Pacheco, formadora de professores e consultora pedagógica, “as ferramentas digitais contribuem para reorganizar o tempo de aula, permitindo que o docente se dedique mais às intervenções essenciais”.

Para gestores e secretarias de educação, o IAula oferece painéis que exibem indicadores de alfabetização, engajamento e desempenho em tempo real, permitindo decisões estratégicas baseadas em evidências.

Segurança e conformidade nacional

Desenvolvida no Brasil, a plataforma atende à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), com hospedagem em servidores nacionais e protocolos de segurança. De acordo com Eduardo Farias, analista de dados educacionais e doutor em políticas públicas, “dados educacionais exigem protocolos rigorosos de uso e proteção, por serem sensíveis e fundamentais para o planejamento estratégico do país”.

O futuro da educação

Com mais de 50 escolas piloto em diferentes regiões do país, o IAula é apresentado como uma iniciativa que busca apoiar a inovação no ensino brasileiro. Segundo Mariana Couto, pesquisadora em tecnologias educacionais e professora universitária, “a adoção de recursos de personalização amplia o acesso a práticas pedagógicas diferenciadas e fortalece iniciativas de inovação educacional no Brasil”.

“Estamos provando que é possível ter tecnologia de ponta desenvolvida aqui para resolver problemas genuinamente brasileiros”, conclui Degasperi. “O IAula não é apenas uma ferramenta — é a materialização do sonho de uma educação inclusiva e eficaz”. A startup também tem sido convidada a apresentar a solução em conferências educacionais. “O mundo está de olho no que estamos fazendo aqui”, afirma.