Jovens de todo o mundo são convidados a se inscrever no Programa de Embaixadores da Doha Debates

A Doha Debates da Qatar Foundation convida jovens do mundo todo, com idades entre 18 e 26 anos, a se inscrever para a oitava turma de seu Programa de Embaixadores internacional. Esta experiência virtual de 12 semanas capacita os participantes a se envolver em diálogos construtivos, colaborar com soluções para desafios mundiais e estabelecer relacionamentos duradouros com outros líderes emergentes. O prazo de inscrição é até 15 de dezembro de 2025.

A próxima turma irá começar com uma Comunidade de Prática de quatro semanas, de 20 de janeiro a 10 de fevereiro de 2026, seguida pelo Programa de Embaixadores oficial, de 17 de fevereiro a 7 de abril de 2026. Os participantes farão parte de oficinas online semanais conduzidos por um especialista em facilitação, o Dr. Brandon Ferderer, e a especialista em pensamento sistêmico, Jennifer Geist, junto com palestrantes convidados de todo o mundo.

A Doha Debates, uma produção da Qatar Foundation, envolve a comunidade internacional em um diálogo para explorar soluções compartilhadas frente aos problemas mais urgentes do mundo..Lançado em 2021 em parceria com a Shared Studios, o Programa de Embaixadores da Doha Debates conectou centenas de jovens de mais de 75 países.

"Desde 2021, a cada ano nos inspiramos nos jovens agentes de mudança que se unem ao Programa de Embaixadores da Doha Debates, na expectativa de participar de um diálogo em busca da verdade para construir um mundo melhor", disse Amjad Atallah, Diretor Geral da Doha Debates. "Estamos muito entusiasmados em convidar novos candidatos a esta crescente comunidade de pensadores e solucionadores de problemas."

Zaid Malol, ex-embaixador da Doha Debates e estudante da Universidade de Doha para Ciência e Tecnologia, também elogiou o compromisso do programa com o diálogo construtivo: "Em um mundo repleto de polarização, este programa resgata a arte perdida da conversa saudável."

Os graduados do Programa de Embaixadores permanecem ativos na comunidade da Doha Debates, ao representar a organização em eventos mundiais e assessorar novas turmas.

O programa está aberto a pessoas com fluência em inglês e acesso confiávelàInternet. Os interessados ??podem obter mais informações e se inscrever em DohaDebates.com/Ambassador.

Sobre a Doha Debates

A Doha Debates reúne uma vanguarda de buscadores da verdade com curiosidade intelectual para debater construtivamente as diferenças e construir um futuro melhor. Por meio de sua programação e conteúdo, capacita uma nova geração de líderes com as ferramentas necessárias para superar divisões e resolver divergências.

Saiba mais em DohaDebates.com.

