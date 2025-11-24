Congresso reúne 5 mil especialistas no aparelho digestivo

A XXIV Semana Brasileira do Aparelho Digestivo reuniu mais de cinco mil especialistas em São Paulo, entre 13 e 15 de novembro. Organizado pela Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva (SOBED), Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG) e Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD), o encontro promoveu debates, seminários, simpósios e aulas médicas sobre avanços científicos, tecnológicos e desafios no diagnóstico e tratamento das principais doenças do aparelho digestivo. Marcaram presença no evento médicos de todas as regiões do Brasil e de outros países.

“Toda vez que discutimos qualquer tema com visão multidisciplinar ou multiprofissional, envolvendo clínicos, cirurgiões e endoscopistas, elevamos a qualidade da abordagem ao paciente. O congresso permite que o médico se atualize ao aprender com a perspectiva de diferentes especialidades sobre um mesmo problema”, afirma o médico Eduardo Guimarães Hourneaux de Moura, presidente desta edição da SBAD e, também, da SOBED.

Moura destaca que a edição de 2025 foi marcada pelo recorde de inscritos, patrocínios e participação internacional, além do aniversário de 50 anos da SOBED. Ele ressalta: “A união com a FBG e o CBCD foi fundamental para alcançar estes resultados”.

Entre os avanços apresentados na programação científica do evento, dispositivos inovadores para avaliação funcional esofágica por meio de endoscopia e soluções em inteligência artificial ganharam espaço.

Prevenção

Moura ressalta que o crescimento dos casos de câncer colorretal deve ser enfrentado com campanhas de conscientização e atualização das condutas clínicas, especialmente no âmbito do sistema público. “Tivemos uma discussão profunda, inclusive com representantes do Ministério da Saúde, sobre políticas e projetos como o Março Azul, voltados para promover a prevenção em todo o país e orientar condutas nos grupos de risco, o que pode mudar totalmente a evolução da doença”, acrescenta Moura.

Pesquisa e inteligência artificial

Para Áureo Delgado, presidente da Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG), o sucesso da 24ª Semana Brasileira do Aparelho Digestivo reside na diversidade das áreas abordadas e na colaboração institucional. “São muitos avanços apresentados, seja na área clínica, endoscópica ou cirúrgica. Destaco a pesquisa sobre microbiota intestinal, as doenças hepáticas gordurosas e os procedimentos avançados em endoscopia, incluindo o uso de inteligência artificial (IA). Na área cirúrgica, as principais inovações apresentadas passaram pela evolução da robótica e de abordagens minimamente invasivas. De um modo geral, ao longo de sua história, a SBAD vem proporcionando uma grade científica de altíssimo nível que beneficia todos os participantes e, neste ano, não foi diferente”, avalia Delgado.

Delgado também ressalta a dimensão internacional do congresso e a valorização dos profissionais: “Tivemos 17 salas com atividades ininterruptas e convidados internacionais de renome, além de especialistas nacionais qualificados. Realizamos a prova de obtenção de título de especialista em gastroenterologia, com 64 novos colegas aprovados, que serão reconhecidos em sessão solene”.

“A Semana Brasileira do Aparelho Digestivo é fruto de uma parceria ética, harmoniosa e unida entre a FBG, SOBED e o CBCD. Isso se reflete no cuidado ao paciente, contribui para políticas públicas e impulsiona novos tratamentos. O sinergismo entre sociedades irmãs é fundamental para o sucesso do evento”. Em 2026, a FBG assumirá a organização da 25ª SBAD, em Fortaleza”, conclui Áureo Delgado.

O avanço das técnicas minimamente invasivas e o impacto no tratamento oncológico foram destacados por Paulo Kassab, presidente do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva (CBCD). “A cirurgia do aparelho digestivo tem evoluído com as técnicas minimamente invasivas e com avanços no tratamento oncológico. Novas tecnologias permitem tratar o câncer de forma mais eficiente e menos invasiva, proporcionando melhores resultados aos pacientes”, avalia.

Kassab valoriza a integração entre especialistas proporcionada pelo congresso: “O SBAD reúne gastroenterologistas clínicos, endoscopistas e cirurgiões. Especialmente no interior, muitos atuam em todas essas frentes. O congresso é fundamental para atualização e integração das especialidades”.

Entre os avanços cirúrgicos, Kassab menciona as técnicas por videolaparoscopia e robótica, além das novidades em cirurgia antirrefluxo e abordagem integrada de doenças hemorroidárias e inflamatórias.

Políticas públicas

Políticas públicas e desafios enfrentados no Sistema Único de Saúde (SUS) também fizeram parte de diversas atividades da SBAD 2025. “O SUS investe muito mais em tratamentos oncológicos do que em cirúrgicos, mesmo que muitos procedimentos cirúrgicos sejam resolutivos. A videolaparoscopia e a robótica já são autorizadas, mas raramente custeadas e implantadas na rotina dos serviços. O desafio é ampliar o acesso da população à cirurgia minimamente invasiva, autorizando e garantindo o pagamento pelo sistema público”, analisa Kassab.

A formação continuada e o registro de qualificação de especialista também tiveram destaque. “O SBAD promove educação continuada, oferece contato com especialistas globais e permite que médicos jovens se conectem para aprender novas técnicas em outros países. A casa do cirurgião digestivo é aqui, ao lado do gastroenterologista e do endoscopista”, diz o presidente do CBCD.

O registro de qualificação de especialista é essencial para atuação de excelência. Neste ano, o CBCD titulou quase 40 novos especialistas, reconhecendo seu preparo. “A formação continuada é o caminho para renovar e fortalecer ainda mais a especialidade”, conclui.

A edição de 2025 consolidou a SBAD como um importante polo de atualização científica, integração profissional e valorização institucional. O evento foi pautado pelo compromisso coletivo de todos os participantes com a inovação, educação e compromisso com as principais atualizações em saúde digestiva. O evento retorna no próximo ano, em Fortaleza, para a 25ª edição, reafirmando a missão de transformar conhecimento em melhores práticas para a sociedade brasileira.