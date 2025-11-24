Paysafe ativa pagamento do Boosteroid via Pix para gamers brasileiros

A Paysafe (NYSE: PSFE), empresa líder global em pagamentos, anunciou hoje a expansão de sua parceria com o Boosteroid, a maior plataforma independente de jogos na nuvem (cloud gaming) do mundo. Com a tecnologia da Paysafe, os gamers brasileiros que desejam acessar o amplo serviço de jogos do Boosteroid agora podem pagar suas assinaturas usando o Pix, o método de pagamento mais popular do país, bem como o boleto bancário.

Com sua solução eCash PaysafeCard já sendo uma opção de pagamento para o Boosteroid em toda a Europa, a Paysafe continua transformando a experiência de pagamentos para a plataforma de jogos, que oferece mais de 1.700 jogos de PC na nuvem, acessíveis no seu aplicativo ou no navegador, em todos os dispositivos. Após a integração da solução SafetyPay da Paysafe para o Brasil, o processo de pagamento online do Boosteroid agora conta com o Pix, o sistema de pagamento instantâneo do Banco Central do Brasil (BCB) utilizado por 76,4% dos brasileiros, e o boleto bancário, opção baseada em fatura, para os consumidores que preferem pagar em dinheiro.

Quando um gamer deseja pagar sua assinatura mensal ou anual do Boosteroid com Pix, basta selecionar esta opção no pagamento com tecnologia Paysafe e, a seguir, usar o aplicativo de seu banco para escanear o código QR gerado ou inserir manualmente a chave Pix associada. Com a transação concluída quase em tempo real, os jogadores obtêm acesso a todos os jogos do Boosteroid em segundos.

Com a recente pesquisa do BCB indicando que 68,9% dos brasileiros ainda usam dinheiro em espécie, a opção de boleto bancário será importante para uma parte dos clientes do Boosteroid. Após gerar uma fatura, o pagamento da assinatura pode ser feito presencialmente em dinheiro em agências bancárias, lotéricas e outros estabelecimentos comerciais no Brasil.

Rob Gatto, Chief Revenue Officer da Paysafe, disse: "Com mais de duas décadas de experiência em otimizar pagamentos para jogos eletrônicos, isto se torna parte de nosso DNA como empresa, e estamos muito felizes em fortalecer nossa parceria com o Boosteroid, um verdadeiro inovador em tecnologia, jogos e entretenimento. Ao adaptar o processo de pagamento do Boosteroid para incluir as soluções de pagamento locais que os gamers brasileiros esperam encontrar ao pagar online, esperamos ajudar a plataforma de jogos a expandir sua base de clientes e sua operação na maior economia da América Latina."

Artem Skoryi, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios do Boosteroid, comentou: "Estamos focados em tornar os jogos de alta qualidade acessíveis ao maior número possível de pessoas. Com a Paysafe, cumprimos este compromisso com nossa comunidade cada vez maior no Brasil. A integração de métodos de pagamento locais cria uma experiência intuitiva e fácil de usar, garantindo que os jogadores possam acessar nossa plataforma com facilidade e aproveitar seus jogos favoritos."

Sobre a Paysafe

A Paysafe é líder global em pagamentos e tem um extenso histórico de atendimento a empresas e consumidores nos setores de entretenimento. Seu objetivo principal é permitir que empresas e pessoas se conectem e façam transações facilmente por meio das melhores soluções em processamento de pagamentos, carteiras digitais e dinheiro online. Com 29 anos de experiência em pagamentos online, um volume transacional anualizado de US$ 152 bilhões em 2024 e aproximadamente 3.000 funcionários localizados em mais de 12 países, a Paysafe conecta empresas e consumidores a 260 tipos de pagamentos em 48 moedas pelo mundo. Com uma plataforma integrada, as soluções da Paysafe são voltadas para transações iniciadas nos celulares, análises em tempo real e a convergência entre pagamentos físicos e online. Para mais informações, visite www.paysafe.com.

Sobre a SafetyPay

A SafetyPay, empresa subsidiária da Paysafe desde 2022, é uma fintech latino-americana que oferece às empresas métodos de pagamento com opções seguras, como transferências bancárias, pagamentos com código de barras ou numérico (como boleto), pagamentos por QR Code e pagamentos em dinheiro por meio de uma ampla rede bancária e pontos de coleta de dinheiro em toda a América Latina.

Sobre o Boosteroid

O Boosteroid é a maior plataforma de jogos na nuvem do mundo, operando uma extensa rede com tecnologia de GPU que oferece jogos online a mais de 7,5 milhões de usuários na Europa, América do Norte e América do Sul. Suas soluções de servidor são elaboradas com processadores AMD e ASUS, que alimentam máquinas virtuais de jogos na nuvem de alta qualidade, desenvolvidas para títulos exigentes e telas modernas. O Boosteroid permite o acesso a mais de 1.700 jogos para PC, incluindo muitos dos lançamentos mais populares do mundo, em computadores, dispositivos móveis e smart TVs, independentemente das limitações de hardware ou sistema operacional locais. A empresa tem sede em Austin, Texas, com centros de P&D em Kiev, Ucrânia, e mantém outras entidades na União Europeia, com o suporte de uma equipe de mais de 120 pessoas.

