Changan Automobile apresenta portfólio multimarcas na Exposição Internacional do Automóvel de Guangzhou 2025

A Exposição Internacional do Automóvel de Guangzhou 2025 teve início nesta sexta-feira, e a Changan Automobile apresentou suas marcas CHANGAN, DEEPAL e AVATR — exibindo mais de 20 novos produtos digitais e inteligentes, além de mais de 10 tecnologias de ponta.

A abordagem aberta e colaborativa da Changan está alinhada ao legado da Rota da Seda Marítima de Guangzhou. À medida que a indústria automobilística chinesa evolui da fase de “alcançar a tecnologia” para uma “expressão global”, a Changan lidera essa transformação com uma postura mais tecnológica, confiante e sistemática, consolidando-se como um novo embaixador do “Made in China”.

Durante a exposição, a Changan integrou demonstrações tecnológicas, experiências de design e cenários de estilo de vida para apresentar suas capacidades de ponta a ponta — desde os produtos até os ecossistemas — proporcionando aos visitantes uma experiência imersiva e envolvente. A estreia mundial do SUV elétrico urbano premium CHANGAN Q05 foi o grande destaque, com um design de nova geração, conceitos de conforto e otimização de espaço, que atraíram muitos visitantes para uma experiência presencial. Outros destaques incluíram os modelos CHANGAN Q07, A07, A06 e CS55PLUS.

A CHANGAN DEEPAL apresentou o recém-lançado L06, juntamente com a linha completa de modelos como S09, S05 e S07. Já a AVATR, marca que representa o Novo Luxo, exibiu seus modelos de alto padrão, alta tecnologia e alto valor agregado, incluindo os modelos 11, 12 e 06.

Durante a coletiva de imprensa, a Changan apresentou a “SDA Intelligence”, uma plataforma dedicada a fornecer “soluções de mobilidade inteligente com segurança intransigente”. Os destaques incluem o SDA Pilot, com sistema avançado de assistênciaàcondução, percepção 360° e evasão de risco com comportamento semelhante ao humano; o SDA Chassis, que aprimora simultaneamente a dirigibilidade, o conforto e a segurança com redundância, além de contar com capacidade evolutiva sustentável; e o SDA AI OS 4.0, que proporciona uma experiência de mobilidade futura segura, confortável e intuitiva, por meio da recriação de cenários do mundo real, integração total dos módulos do veículo, e a incorporação do Modelo de Condução Assistida VLA e de um Agente de Inteligência Artificial.

Na Zona do Ecossistema de Inovação, a Changan exibiu tecnologias futuristas como uma aeronave individual vestível e robôs humanóides, delineando sua visão para a mobilidade inteligente. Combinada às tecnologias centrais como a SDA Intelligence, a Changan demonstrou seu plano estratégico para transformar visão em realidade.

A Changan está expandindo sua presença internacional. O CHANGAN Q05, revelado em Guangzhou, também será lançado na Tailândia em 20 de novembro. Desde 2023, a Changan tem adotado uma abordagem baseada no “longo-prazismo” e na “localização”, com o princípio de que “não há presença global sem bases locais, nem crescimento futuro sem alcance internacional”. A empresa já concluiu a implantação de mercado em cinco grandes regiões e está empenhada em colaborar com parceiros globais para criar uma nova era de mobilidade inteligente, sustentável e mutuamente benéfica.

Xu Ruiyue, xury1@changan.com.cn