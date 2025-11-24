Estreia do CHANGAN Q05 Atrai Atenção Global para a Linha de Veículos Elétricos Inteligentes da Changan

A Changan revelou o novo CHANGAN Q05 na sexta-feira, durante o Salão Internacional do Automóvel de Guangzhou 2025, anunciando oficialmente os preços e realizando a cerimônia de entrega ao primeiro proprietário — um evento que rapidamente se tornou destaque entre a imprensa e os visitantes. Juntamente com o Q05, as marcas Changan DEEPAL e AVATR apresentaram seus modelos emblemáticos, reforçando a crescente liderança da China no segmento de veículos elétricos inteligentes.

Projetado por uma equipa internacional composta por 915 membros de 31 países e regiões, sob a liderança de Klaus Zyciora, o CHANGAN Q05 incorpora o conceito de design “Inspirado pela luz”. O modelo adota uma “proporção dimensional dourada” que equilibra agilidade e amplitude, com uma proporção largura-altura de 0,86 e uma proporção entre entre-eixos e comprimento total de 0,62.

Construído sobre a plataforma digital inteligente SDA, desenvolvida de forma independente pela Changan — a única arquitetura de rede em anel via Ethernet no mundo, além da utilizada no Tesla Cybertruck — o Q05 destaca-se por quatro pilares principais: conforto, espaço, autonomia prática e funcionalidades inteligentes. Oferece uma nova experiência para jovens famílias e profissionais urbanos.

No quesito conforto, o CHANGAN Q05 conta com funções de massagem, ventilação e aquecimento nos bancos dianteiros, além de materiais internos ecológicos e agradáveis ao toque, proporcionando uma experiência de conforto completa.

Com um layout interior otimizado que atinge uma taxa de aproveitamento de espaço de 86,6%, o Q05 oferece um habitáculo espaçoso, que maximiza cada centímetro utilizável, proporcionando conforto e elevada praticidade.

No quesito autonomia, a bateria Golden Shield 2.0 com carregamento rápido 3C permite uma carga em apenas 15 minutos, garantindo uma condução sem preocupações tanto em trajetos urbanos quanto em viagens longas. Em termos de inteligência, o veículo está equipado com SDA Pilot e SDA AI OS, incorporando um sistema lidar e luz azul auxiliar de condução, tornando a experiência ao volante mais intuitiva e acessível. Mais detalhes serão divulgados próximo ao lançamento no mercado.

Enquanto isso, no stand da AVATR, modelos como o AVATR 12 e o AVATR 06 evidenciaram a filosofia de design da marca denominada “Luxo Emocional”. No mesmo evento, a Changan Deepal apresentou um total de seis produtos. Entre eles, os modelos Deepal S05 e Deepal S07 já foram exportados para quase 100 países e regiões em cinco continentes.

Atualmente, a Changan Automobile está a acelerar sua expansão global, estabelecendo presença em cinco regiões estratégicas. A empresa está a construir um ecossistema global de mobilidade inteligente, fortalecido ainda mais pela recente criação do China Changan Automobile Group, oficializada em 29 de julho. Com foco na eletrificação e na inteligência como pilares centrais, a Changan pretende oferecer veículos mais ecológicos, inteligentes e confortáveis aos clientes em todo o mundo.

