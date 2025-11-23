A Bitget apoia os esforços de ajuda ao terremoto no norte de Cebu por meio de uma campanha de doação liderada pela comunidade

VICTORIA, Seychelles, Nov. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Bitget, maior Exchange Universal (UEX) do mundo, estendeu seu apoio às comunidades afetadas pelo recente terremoto de magnitude 6,9 no norte de Cebu, Filipinas, por meio de uma campanha de doação realizada em parceria com a Bitget e o The Ascent Project. A iniciativa forneceu suprimentos essenciais para 118 residentes na cidade de Bogo e em San Remigio, que foram gravemente impactados pelo desastre.

O terremoto, registrado como o mais forte a atingir o norte de Cebu em décadas, causou danos generalizados em toda a região, deixando milhares de desabrigados e a infraestrutura local severamente danificada. Em resposta, a Bitget financiou um esforço de ajuda de PHP 100.000 que permitiu a distribuição de pacotes de alimentos, kits de higiene e outras necessidades críticas para mais de cem famílias que ainda se recuperam das consequências.

Liderada pelo The Ascent Project e apoiada por voluntários locais, a operação de socorro ocorreu em 2 de novembro. A equipe coordenou com as autoridades do vilarejo para identificar as famílias afetadas e garantir que a ajuda chegasse àquelas com as necessidades mais urgentes. Muitas famílias ainda estavam sem acesso estávelàeletricidade e água potável, e a ajuda chegou em um momento crucial, pois alertas meteorológicos sinalizavam a aproximação de outra tempestade.

“Meu coração está com as pessoas que têm lutado durante este momento difícil. Nossa comunidade em Cebu nos ajudou a apoiar os necessitados durante essa angústia. Esperamos apoiar e continuar construindo confiança”, disse Gracy Chen, CEO da Bitget.

A doação foi mobilizada por meio da comunidade de negociação local da Bitget, um dos grupos de base mais antigos da empresa no Sudeste Asiático, refletindo a abordagem da Bitget de trabalhar diretamente com as comunidades de usuários para identificar necessidades urgentes e prestar apoio oportuno.

A iniciativa também faz parte da estratégia de impacto global mais ampla da Bitget, que inclui parcerias de longo prazo, como sua colaboração com a UNICEF para expandir a educação digital e em blockchain para mais de 1 milhão de jovens até 2027.

Enquanto a recuperação no norte de Cebu continua, a Bitget e seus parceiros da comunidade filipina estão avaliando maneiras adicionais de prestar assistência e apoio para iniciativas de reconstrução. A UEX continua comprometida em estender sua presença para além das plataformas de negociação e contribuir para um apoio significativo e prático onde suas comunidades mais precisam.

Sobre a Bitget

Fundada em 2018, a Bitget é a maior Exchange Universal (UEX) do mundo, atendendo a mais de 120 milhões de usuários com acesso a milhões de tokens de criptomoedas, ações tokenizadas, ETFs e outros ativos do mundo real, ao mesmo tempo que oferece acesso em tempo real ao preço do Bitcoin, preço do Ethereum, preço do XRP e outros preços de criptomoedas, tudo em uma única plataforma. O ecossistema se compromete a ajudar os usuários a negociar de forma mais inteligente, com suas ferramentas de negociação impulsionadas por IA, interoperabilidade entre tokens em Bitcoin, Ethereum, Solana e BNB Chain, além de maior acesso a ativos do mundo real. No lado descentralizado, o Bitget Wallet é um aplicativo financeiro para o dia a dia, criado para tornar as criptomoedas simples, seguras e parte das finanças cotidianas. Atendendo a mais de 80 milhões de usuários, ela conecta os trilhos da blockchain com as finanças do mundo real, oferecendo uma plataforma tudo-em-um para entrada e saída de capital, negociação, ganhos e pagamentos de forma ininterrupta.

A Bitget está impulsionando a adoção de criptomoedas por meio de parcerias estratégicas, como seu papel de parceira oficial de criptomoedas da principal liga de futebol do mundo, LALIGA, nos mercados do ORIENTE, SUDESTE ASIÁTICO e AMÉRICA LATINA. Alinhadaàsua estratégia de impacto global, a Bitget se uniu ao UNICEF para apoiar a educação em blockchain de 1,1 milhão de pessoas até 2027. No mundo do automobilismo, a Bitget é a corretora de criptomoedas parceira exclusiva do MotoGP™, um dos campeonatos mais emocionantes do mundo.

Para mais informações, acesse: Site | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Para comunicação social, envie um e-mail para: media@bitget.com

