Empresa de Tecnologia Chinesa Huawei Relata Progresso Constante no Mercado Global de Eletrônicos de Consumo

SHENZHEN, China, Nov. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- A empresa chinesa de tecnologia Huawei anunciou que lançará o "Modo Cadeira de Rodas" para seu recurso de anel ativo este mês, desenvolvido especificamente para usuários de cadeiras de rodas em todo o mundo, integrando funções de acessibilidadeàexperiência esportiva e de saúde dos dispositivos portáteis inteligentes.

Zhu Ping, Presidente da Huawei Consumer BG Marketing and Sales Services, que anunciou o lançamento deste aplicativo tecnológico, disseàXinhua em uma entrevista recente que a equipe da Huawei dos Emirados Árabes Unidos se inspirou no Majid Rashed, Presidente do Comitê Paralímpico Asiático.

"Após uma pesquisa profunda das necessidades de gerenciamento de atividades e as múltiplas características de movimento dos usuários de cadeiras de rodas, desenvolvemos e lançamos essa função. O novo 'Modo Cadeira de Rodas' avalia cientificamente o status da atividade dos usuários de cadeira de rodas, registrando o número de empurrões da cadeira de rodas, a duração do exercício e o consumo de calorias. Ele alcança uma quantificação abrangente do status do exercício e fornece lembretes de atividades para ajudar os usuários de cadeira de rodas a gerenciar melhor sua saúde e exercício diariamente", disse ele.

As estatísticas mais recentes indicam que as entregas globais cumulativas de dispositivos vestíveis da Huawei excederam 200 milhões de unidades, com a empresa ficando em primeiro lugar nas entregas globais de dispositivos vestíveis no primeiro semestre deste ano, ocupando posições de liderança no mercado em mais de 20 países e regiões em todo o mundo.

Os analistas de mercado consideram a contínua inovação de produtos e a crescente participação de mercado da Huawei exemplos da capacidade da empresa de navegar pelas dificuldades do mercado global, e do avanço do seu objetivo de desenvolvimento de longo prazo de "permanecer e ter uma base local". Na lista das 100 Marcas Globais Mais Valiosas da Kantar BrandZ de 2025, divulgada em maio, a Huawei saltou para a 39ª posição, uma mudança significativa desde 2024.

"O crescimento da Huawei decorre da confiança dos consumidores globais na nossa marca e produtos", enfatizou Zhu Ping. Apesar dos impactos e incertezas ambientais externas, o mercado global demonstrou plenamente o reconhecimento deste empreendimento tecnológico. "Quando voltamos ao mercado brasileiro depois de vários anos, um usuário trouxe um telefone celular Huawei de 6 anos para nossa loja, comovendo profundamente a todos", ele acrescentou.

Zhu Ping disse que a experiência real dos usuários é a base da inovação da Huawei. Desde smartphones trifolds inovadores e tecnologia de fotografia móvel continuamente líder até o MatePad que capacita o aprendizado e a criação, bem como fones de ouvido FreeClip elegantes e leves, a Huawei está respondendo às diversas expectativas dos consumidores globais com produtos mais centrados no usuário.

Particularmente, o foco em dispositivos vestíveis no campo do esporte e da saúde, e a criação de aplicativos ecológicos compatíveis tornaram-se prioridades da Huawei para consolidar e expandir o mercado global. Em setembro, a Huawei realizou um evento global de lançamento de produtos inovadores em Paris, apresentando a nova geração do Huawei Watch. A empresa também organizou continuamente atividades temáticas "Active Rings" em várias cidades do mundo, incluindo Paris, Istambul, Dubai, Cidade do México e Kuala Lumpur, para atrair consumidores locais e apresentar produtos e a afinidade com a marca Huawei.

Além disso, a inovação globalizada e cooperação industrial é outro foco importante da meta da Huawei "ter bases" em diferentes mercados globais. A plataforma da Huawei Health abriu mais de 70 tipos de dados para parceiros que cobrem indicadores fisiológicos e cenários de avaliação do estado psicológico. Ela Colabora com mais de 150 instituições de pesquisa em todo o mundo na promoção de pesquisas de saúde de ponta. "O Laboratório de Saúde da Huawei em Helsinque está equipado com simuladores de snowboards e esquis, para que os pesquisadores possam simular as condições de atrito da neve e realizar estudos aprofundados de dados", explicou Zhu.

A marca também está focada no atendimento ao cliente caloroso e profissional. A Huawei prioriza a dedicação aos recursos de serviço, design do sistema, ferramentas digitais e suporte organizacional, para viabilizar que todos os usuários tomem decisões com confiança e recebam suporte abrangente. A rede de serviços online da Huawei oferece suporte em mais de 30 idiomas, complementada por mais de 3.000 centros de atendimento ao cliente em todo o mundo. Além disso, a empresa conta com mais de 1.800 engenheiros de serviço no exterior para fornecimento de assistência profissional e confiável. Iniciativas como os "5-Free Services" e os dias de serviço regulares ressaltam ainda mais sua dedicação a experiências de serviço centradas no ser humano e fáceis de usar.

Zhu Ping disse que a Huawei continuará a "caminhar ao lado dos usuários globais, crescer juntamente com as comunidades locais e prosperar em diversas culturas". No evento de lançamento anterior em Paris, a Huawei apresentou a proposta "Now is Yours” (Agora É de Vocês) da marca, com o objetivo de "explorar a situação humanística da tecnologia com a nova geração de consumidores globais através de produtos inovadores, postura autêntica, conexões calorosas e visão inclusiva, para ir mais longe, sentir mais".

"A confiança do consumidor é o nosso ativo mais valioso e permanecer centrado no consumidor tem um valor duradouro para nós. A nova geração de consumidores de hoje precisa que as marcas entendam suas emoções genuínas. Esperamos nos envolver com eles de forma aberta e sincera, e criar conexões inter-regionais e interculturais com um pensamento caloroso e inclusivo, para que mais pessoas de todo o mundo possam compartilhar a alegria do progresso tecnológico", disse ele.

