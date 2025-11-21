RSA reconhecida pelo segundo ano consecutivo no Gartner® Magic Quadrant™ for Access Management 2025

A RSA, líder em identidade que prioriza a segurança, anunciou hoje que a RSA® ID Plus foi reconhecida pelo segundo ano consecutivo no Gartner® Magic Quadrant™ for Access Management.

"A estratégia de gerenciamento de acessos da RSA nunca pretendeu ser algo como tudo para todos", disse Greg Nelson, Diretor Executivo da RSA. "Somos especializados em proteger organizações onde a tolerância ao risco é mínima e os requisitos de segurança são muito altos. Nosso foco é intencional: fornecer gerenciamento de acessos visando segurança, que suporte a conformidade, garanta resiliência e ofereça confiança em grande escala."

“A RSA se especializa em casos de uso de gerenciamento de acessos da força de trabalho, onde segurança, conformidade e resiliência operacional são imprescindíveis", disse Jim Taylor, Presidente, Diretor de Produto e Estratégia da RSA. "Nossa estratégia de desenvolvimento de produtos continuará enfatizando as principais qualidades que os setores altamente regulamentados priorizam, incluindo experiência do usuário, sólido suporte para gestão da força de trabalho e gerenciamento inteligente de postura."

A RSA acredita que as seguintes capacidades e pontos fortes contribuíram para seu reconhecimento no mais recente Gartner Magic Quadrant for Access Management:

Uma experiência de usuário refinada que elimina atritos e ajuda as equipes a acessar o que precisam com confiança

Capacidade comprovada de dar suporte a estruturas de força de trabalho complexas em grandes organizações distribuídas.

Capacidades de dispositivos de falha híbridos aptas a manter operações durante interrupções em nuvem

Confiança de organizações onde a garantia de segurança e a conformidade regulatória são de vital importância

Os recursos de gerenciamento de acessos da RSA são parte da Plataforma de Identidade Unificada da RSA, que unifica acesso, autenticação, inteligência de identidade automatizada, governança e ciclo de vida para proporcionar visibilidade, garantia e conformidade abrangentes em ambientes empresariais complexos. Este enfoque baseado em plataforma ajuda as organizações a simplificar as operações de identidade, manter a conformidade contínua e intensificar sua postura geral de segurança.

A RSA continua aperfeiçoando seus recursos de gerenciamento de acessos, incluindo o uso de IA e aprendizagem automática para fundamentar decisões de acesso, reforçar a detecção de ameaças e simplificar a administração do ciclo de vida. Os recursos unificados de acesso sem senha e gerenciamento de postura de segurança de identidade da empresa ressaltam seu compromisso com experiências de usuário seguras e integradas.

Sobre a RSA

A Plataforma de Identidade Unificada da RSA, alimentada por IA, protege as organizações mais seguras do mundo contra os ciberataques de maior risco de hoje e de amanhã. A RSA fornece inteligência de identidade, autenticação, acesso, governança e capacidades de ciclo de vida necessárias para prevenir ameaças, garantir acesso seguro e permitir conformidade. Mais de 9.000 organizações dedicadasàsegurança confiam na RSA para gerenciar mais de 60 milhões de identidades em ambientes locais, híbridos e multinuvem. Para informações adicionais, visite nosso site para contatar a equipe de vendas, encontrar um parceiro ou saber mais sobre a RSA.

