Cirurgião explica a cirurgia que reposiciona as sobrancelhas

A suspensão de supercílio é uma cirurgia indicada para reposicionar as sobrancelhas que sofreram queda com o tempo, um processo conhecido como ptose de supercílio. Essa descida, além de conferir um olhar cansado ou “pesado”, pode até comprometer o campo visual em alguns casos.

Segundo o cirurgião plástico Dr. Leandro H. Oshiro, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP), a correção dessa flacidez devolve a expressão natural e descansa o olhar, sem exageros.

O cirurgião plástico explica que o envelhecimento da região frontal está diretamente ligado à perda de elasticidade da pele e ao enfraquecimento dos tecidos de suporte. Isso faz com que as sobrancelhas desçam gradativamente, acentuando rugas e sulcos na testa. “Muitas vezes, o paciente nem percebe a queda do supercílio, mas sente que o rosto está constantemente com aparência de cansaço ou de ‘bravo’”, complementa.

O Dr. Oshiro esclarece que, a cirurgia pode ser feita por diferentes técnicas, que variam de acordo com o grau de flacidez e o resultado esperado. Entre elas, estão a abordagem direta, na linha do supercílio, e métodos endoscópicos, com incisões menores escondidas no couro cabeludo. O objetivo é sempre reposicionar as sobrancelhas de forma harmônica, respeitando a anatomia do paciente.

Além do impacto estético, a suspensão de supercílio pode trazer benefícios funcionais para quem sente peso na região das pálpebras ou dificuldade para abrir totalmente os olhos. “Em alguns casos, a melhora não é apenas visual; o paciente relata um campo de visão mais amplo e uma sensação de alívio ao redor dos olhos”, observa o cirurgião.

Discreta, com cicatrizes bem posicionadas e um resultado natural, a suspensão de supercílio é uma alternativa para quem busca rejuvenescer o olhar sem alterar a expressão individual. “Nosso objetivo é corrigir a queda do supercílio sem criar um aspecto artificial, mantendo a identidade do rosto”, conclui o cirurgião.