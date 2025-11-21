Design catarinense conquista espaço no cenário nacional

Santa Catarina é um dos polos em expansão da arquitetura e do design autoral no país. Segundo o Conselho Nacional de Arquitetura e Urbanismo, o estado figura entre os seis com maior concentração de profissionais do setor no Brasil. Nesse contexto, o WOA SKY Residence, em São José, apresenta três apartamentos decorados assinados por escritórios catarinenses, reforçando a presença regional no cenário de design nacional. Os decorados são assinados pelos escritórios Studio Gabriel Bordin, Andressa Venturi Arquitetura e OSA Arquitetos, cada um interpretando de forma singular o novo morar urbano e sensorial.

Localizado em São José, o projeto da WOA Empreendimentos adota uma abordagem voltada à vida em apartamentos compactos, em que o design é protagonista e o conforto, um valor essencial. É isso que afirma o diretor da WOA, Waltinho Koerich. “Queríamos mostrar que o morar com propósito é o novo luxo. Cada projeto reflete um estilo de vida e o olhar de profissionais que representam o design catarinense contemporâneo. Mais do que ambientes decorados, são interpretações sensíveis do que é viver bem, com design, conforto e autenticidade.”

Três visões sobre o morar

Em um dos decorados, o Studio Gabriel Bordin, de Florianópolis, afirma que explorou a versatilidade da planta. “Acreditamos que a arquitetura é um organismo vivo, que se transforma com quem habita. Por isso deixamos espaços abertos à personalização”, comenta Gabriel Bordin. “A cozinha em bloco amadeirado contrasta com as paredes claras, criando uma base para obras de arte e mobiliário de design. A mesa em mármore Verde Guatemala funciona como centro do foco e dialoga com a iluminação natural, ampliada por espelhos e estruturas metálicas leves. O resultado é um espaço contínuo e funcional, pensado para evoluir junto ao morador”, finaliza.

Em outro extremo estético, a arquiteta Andressa Venturini, apresenta uma proposta que faz referência ao quiet luxury, tendência que valoriza o essencial e a elegância discreta. “Queremos que o visitante sinta que pode viver aqui, e que o luxo está na sensação, não no excesso”, define Andressa. “A paleta em tons terrosos e neutros é enriquecida por texturas naturais: lâmina de nogueira, pedras suaves e couro trançado. A iluminação indireta e as peças de design assinado criam uma atmosfera acolhedora e equilibrada” explica.

Já em seu projeto, a OSA Arquitetos, escritório de Blumenau, afirma que buscou traduzir a essência contemporânea em um espaço compacto e acolhedor. “O bem-estar nasce do conjunto: luz, material e proporção. É isso que transforma o espaço físico em um elo emocional, onde cada detalhe contribui para um equilíbrio sensorial que nutre a calma e o acolhimento”, define Osvaldo Segundo, da OSA. “A marcenaria é o fio condutor da ambientação, com painéis de madeira que integram arquitetura e mobiliário. Volumes curvos, iluminação difusa e texturas equilibradas criam uma experiência tátil e fluida. A escolha de pedras verde-claras nas bancadas e do piso amadeirado reforça o equilíbrio entre naturalidade e elegância”, destaca.

Design como experiência

Os decorados do WOA SKY Residence apresentam propostas que dialogam com as tendências de design e funcionalidade em moradias urbanas. O empreendimento tem unidades entre 42 e 90 m², com tipologias de um dormitório, uma e duas suítes, além de áreas de lazer no ático, que incluem piscina de borda infinita, salão gourmet, grill outdoor, fitness center, espaço kids e vista panorâmica da cidade. Os apartamentos estão abertos à visitação.

“O design é o protagonista, mas o conforto é o que dá sentido ao morar. Ao abrir nossos decorados ao público, queremos aproximar as pessoas da experiência de viver com propósito”, reforça Waltinho Koerich.

Fundada em 2011, a WOA Empreendimentos atua na Grande Florianópolis em projetos residenciais e corporativos voltados ao urbanismo contemporâneo.

Fotos dos decorados estão disponíveis clicando aqui.

Foto do WOA Sky disponíveis aqui.