Assine
overlay
Início Mundo Corporativo
Mundo Corporativo

Circocan realiza camp de treinamento em circo em Mandirituba, no Paraná

Evento reúne artistas, professores a alunos de todo Brasil e do exterior

Publicidade
Carregando...
DI
DINO
DI
DINO
Repórter
21/11/2025 17:25

compartilhe

SIGA
x
Circocan realiza camp de treinamento em circo em Mandirituba, no Paraná
Circocan realiza camp de treinamento em circo em Mandirituba, no Paraná crédito: DINO

De 19 a 23 de novembro está sendo realizada no Rancho MC, localizado no município de Mandirituba, no Paraná, a 17ª edição do Camp Circocan, evento de imersão e treinamento em circo. Promovido pelo Circocan – International School of Circus, o encontro reúne 65 participantes, entre artistas, professores e alunos de circo de todo o Brasil e mais quatro países.

O camp oferece aprofundamento técnico e artístico de cinco dias no estilo imersivo, em que os participantes ficam hospedados no local do evento e compartilham aulas, treinamentos e momentos de lazer. São 20 diferentes oficinas e atividades de circo e expressão corporal.

Mais uma vez, o Camp Circocan acontece no Centro de Treinamento Circocan, no Rancho MC, uma colaboração entre a escola de circo e Instituto Social M&C. O local conta com 9 hectares de área verde com lagos, bosques, campos e praças, além de 5.000 metros quadrados de área construída que inclui ginásio multiuso, sala de dança, espaços de criação e treinamento, quartos, refeitórios, cozinhas industriais e canchas de esporte.

Segundo o diretor da escola, Pedro Mello e Cruz, “a iniciativa busca promover formação e desenvolvimento técnico e também promover a troca de experiências entre os diferentes públicos e realidades, valorizando a diversidade que é uma característica histórica do circo”.

Informações: (41) 98411-5347

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Website: https://www.instagram.com/circocan?igsh=MTZkNGw1NzBxaG4zNw==

Tópicos relacionados:

parana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay