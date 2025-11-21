Consórcio de automóveis mantém crescimento

O setor automotivo no Brasil está em alta. Segundo dados divulgados pela Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entre os meses de janeiro e setembro de 2025, mais de 1,9 milhão de veículos foram emplacados no Brasil. Um crescimento de 2,8% em comparação com o mesmo período do ano anterior. A pesquisa considera licenciamentos de carros de passeio, comerciais leves, caminhões e ônibus.

O consórcio de automóveis segue em trajetória de crescimento no país, acompanhando a expansão do setor. No último boletim divulgado pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), o consórcio de automóveis em geral — que engloba leves, pesados e motos —, entre os meses de janeiro e agosto, registrou um crescimento de 5,9% nas vendas de novas cotas, em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo, cerca de 141,90 bilhões de créditos foram comercializados.

“O consórcio é uma alternativa segura e planejada para quem busca adquirir um veículo sem comprometer o orçamento familiar. Ele permite ao participante organizar seu investimento de forma gradual e previsível”, afirma José Climério Silva Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás. A modalidade de automóveis permite a aquisição de veículos novos e seminovos em todo o território nacional.

No consórcio, a prestação mensal é composta pelo fundo comum (montante destinado à formação da poupança coletiva), pela taxa de administração, pelo fundo de reserva e, quando contratado, pelo seguro. O reajuste do consórcio de veículos ocorre anualmente de acordo com o índice adotado em cada administradora, como o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e outros. “A modalidade se mostra uma opção vantajosa para quem deseja planejar a compra e preservar o poder de compra do crédito, que é reajustado anualmente”, complementa o executivo.

José Climério destaca que os clientes também podem optar por planos com “redutor de parcelas”, que permitem ao consorciado pagar mensalidades reduzidas — entre 25%, 30% e até 50% do valor original — até o momento da contemplação. O montante correspondente ao período de redução pode ser abatido do crédito, diluído nas prestações futuras ou quitado com recursos próprios. “A possibilidade de reduzir temporariamente o valor das parcelas oferece maior flexibilidade orçamentária ao cliente, permitindo que ele mantenha seus compromissos financeiros sem interromper o planejamento de aquisição do bem”, explica.

Em agosto de 2025, o Consórcio Nacional Bancorbrás lançou mais uma facilidade no produto: o lance “Troca de Chaves”. Com a modalidade, o cliente utiliza o valor de avaliação do seu próprio veículo, pela tabela Fipe, para ofertar o lance livre — 100% embutido na carta de crédito contratada — e realizar a contemplação da sua cota. Dessa forma, o automóvel do consorciado pode ser utilizado para aumentar o patrimônio, sem que ele precise se desfazer do bem que possui atualmente.

